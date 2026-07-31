Úsek D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm bude v pátek zprovozněn

V pátek bude zprovozněna část dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Stavba úseku, který měří tři a půl kilometru a stál přibližně 900 milionů korun, se podařilo oproti původním plánům urychlit zhruba o měsíc, informoval již na začátku července vedoucí projektu Pavel Fišar. V letních měsících po dálnici projede denně na dvacet tisíc vozidel, jinak se jejich počet pohybuje kolem 13 500.
Na hranice s Rakouskem bude chybět zhruba 350 metrů dálnice, tato část vznikne až ve spolupráci s Rakouskem v roce 2032 a stavbaři tam vybudují dva hraniční mosty. Zatím v místě bude provizorní sjezd, aby řidiči nemuseli jezdit přes Dolní Dvořiště. Pokračují také práce na dvanáctikilometrovém úseku dálnice mezi Kaplicí-nádražím a Nažidly. „Z toho šest kilometrů toho druhého zbývajícího úseku bychom chtěli zprovozňovat v listopadu letošního roku a bude to úsek mezi Kaplicí-nádražím a Kaplicí. Zbývajících šest kilometrů uvedeme do provozu v létě příštího roku,“ řekl Adam Koloušek z ŘSD.
Letos také začne stavba střediska správy a údržby dálnice D3 v Kaplici na Českokrumlovsku, které vybuduje firma OHLA ŽS za 518,2 milionu korun bez DPH. Středisko bude zajišťovat údržbu jižní části dálnice. Na jihočeské části by v konečném stadiu měla být tři střediska, kromě Chotovin u Tábora a Kaplice na Českokrumlovsku také v Borku na Českobudějovicku.
V provozu je teď více než sto kilometrů D3, která propojí Prahu s Českými Budějovicemi a s rakouskými hranicemi. Celá dálnice D3 bude dlouhá 170 kilometrů a ŘSD ji chce kompletně postavit do roku 2031. Nyní řidiči mohou dálnici D3 využívat od středočeského Mezna po Kaplici-nádraží. Součástí je i obchvat Českých Budějovic, který odklonil tranzit a výrazně ulevil dopravě v krajském městě.