První teplotní rekord v pátek padl už před obědem. Čeká se horší horko než ve čtvrtek

ŽivěPrvní teplotní rekord v pátek padl už před obědem. Čeká se horší horko než ve čtvrtek


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24, CHMU

Současná vlna veder přináší i v pátek do České republiky vysoké a mnohde rekordní teploty. Kolem poledne už přepsalo teplotní rekord pět stanic, další ho vyrovnala. Meteorologové očekávají, že se teploty budou blížit čtyřiceti stupňům.

Meteorologové předpovídají na pátek slunečné počasí, nicméně později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. V severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně, přidají přeháňky nebo bouřky.

Teploty vzduchu podle vědců vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severu Čech bude kolem 34 stupňů. Stejně jako ve čtvrtek může na některých místech dojít i k překročení čtyřicetistupňové hranice. Zatímco ve čtvrtek byly nejvyšší teploty na jihu a ve středu Čech, v pátek je nejrozpálenější částí jižní Morava. Prvním místem, kde padl historický rekord pro dnešní den, byla Strážnice, a to už před polednem.

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