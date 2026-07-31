„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování


před 15 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Ruská armáda začala k útokům v okolí Slovjansku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny používat nové typy dronů, řekl stanici Suspilne Donbas voják 30. samostatné mechanizované brigády Volodymyr. Podle šéfa městské vojenské správy Vadyma Ljacha město denně čelí také útokům naváděných leteckých pum a raketového dělostřelectva. Sílící ostřelování mění každodenní život obyvatel, komplikuje dopravu i fungování zdravotnických služeb a zvyšuje tlak na evakuaci, zatímco ruské jednotky se pokoušejí postupovat směrem k tomuto městu.

Více než padesát zraněných a osm mrtvých za uplynulý týden – takové jsou podle šéfa městské vojenské správy Ljacha následky ruských útoků na Slovjansk. Město denně čelí úderům naváděnými leteckými pumami, raketovým dělostřelectvem a různými typy dronů. Frontová linie je podle mapy projektu DeepState vzdálena přibližně jedenáct kilometrů. 

Jeden z útoků ruské armády na město zachytil 23. července kolem 15:00 také filmový štáb stanice Suspilne Donbas. Navzdory zvuku výbuchů přitom lidé dál seděli v kavárnách, popíjeli kávu a vyřizovali své každodenní záležitosti.

Pohled na kavárnu bezprostředně po útoku na město Slovjansk (23. července)
Zdroj: Suspilne Donbas/Video still

Novináři Suspilne Donbas se místních obyvatel ptali, jak vnímají každodenní nebezpečí. „Šla jsem tudy, tak jsem prostě pokračovala dál. Už jsem si zvykla, protože se to děje neustále. Slyšíme to pořád, ve dne i v noci. Dříve mě výbuchy budily, teď už se ani nevzbudím,“ uvedla místní obyvatelka Ljudmyla.

„Každý den člověk někam jde a něco mu létá nad hlavou. Děje se to velmi často, opravdu velmi často,“ dodala další místní obyvatelka Ljubov.

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Proměna bezpečnostní situace ve městě

Slovjansk čelí útokům naváděnými leteckými pumami, raketomety, FPV drony letounového typu, kvadrokoptérami i proudovými drony, vyjmenoval pro Suspilne Donbas šéf městské vojenské správy Ljach.

„Útočí během dne, nejen v noci, tedy i v době, kdy je v ulicích mnoho lidí. Bezpečnostní situace se proto výrazně zhoršila a počet zraněných i obětí se každým týdnem zvyšuje. Jen za uplynulý týden bylo zraněno 52 lidí a osm dalších zemřelo,“ uvedl Ljach 28. července.

Dne 29. července Ljach informoval o dalším člověku zraněném při útoku pumou FAB-500 a o jedné oběti po zásahu raketometem.

Šéf slovjanské městské vojenské správy Vadym Ljach
Zdroj: Suspilne Donbas/Video still

Nad silnicemi ve městě jsou zároveň nataženy ochranné sítě, které mají chránit projíždějící vozidla před útoky ruských FPV dronů.

„V současnosti využíváme už jen minibusy a autobusy. Po útoku na taxi z 27. července, při němž byly zraněny dvě ženy, nyní přehodnocujeme jízdní řády. Je možné, že omezíme některé zastávky v odlehlejších částech města,“ sdělil Ljach.

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V částech Slovjansku nejblíže frontové linii pak byla nařízena povinná evakuace rodin s dětmi. Před jejím zahájením tam žilo přibližně čtyři sta dětí, nyní jich podle Ljacha zůstává 110. Celkem ve městě žije 2702 dětí.

„Kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci jsme pozastavili provoz porodnického oddělení. V centru města a v bezprostřední blízkosti zdravotnického zařízení totiž opakovaně docházelo k útokům, proto jsme se rozhodli oddělení uzavřít. Porod zpravidla nezačne bez předchozích příznaků, takže nastávající matky mají čas zvolit si místo, kde mohou porodit bezpečně,“ uvedl šéf slovjanské městské vojenské správy.

Rusové využívají nový typ dronů

Dobytí Slovjansku a Kramatorsku je cílem ruské armády už více než rok. Slovjanský směr patří k nejžhavějším úsekům fronty, popsal Stanislav Krasnov, příslušník 81. samostatné aeromobilní brigády.

„Za Lymanem jsou ruské jednotky většinou stále vzdálené desítky kilometrů, neustále se však pokoušejí prorazit a podnikají útočné operace. V úseku 81. brigády například zaútočily s využitím obrněné techniky, nasadily tank a velké množství motocyklů. Po odražení útoku se vrátily ke své obvyklé taktice postupného pronikání. Malé skupiny pěchoty se nepřetržitě přesouvají pod krytím vegetace,“ popsal Krasnov.

Ukrajinští vojáci podle něj tyto útoky odrážejí za pomoci pěchoty i dronových jednotek. „V první linii působí pěchota, za ní pak týmy obsluhující bezpilotní prostředky, které brání nepřátelským vojákům přiblížit se k našim pozicím. Pokud se jim to přesto podaří, zapojí se do boje naše pěchota a protivníka zlikviduje,“ dodal Krasnov.

Příslušník 81. samostatné aeromobilní brigády Stanislav Krasnov
Zdroj: Suspilne Donbas/Video still

Ve slovjanském směru zároveň ruské jednotky zintenzivnily útoky a začaly nasazovat nové typy dronů, uvedl příslušník 30. samostatné mechanizované brigády Volodymyr.

„Používají například druhou verzi nového dronu VT-40, přezdívaného Soudný den. Jde o FPV dron naváděný pomocí optického vlákna, který unese až 6,5 kilogramu nákladu, tedy přibližně hmotnost protitankové miny. V poslední době jsme zachytili velké množství komunikace týkající se těchto dronů,“ popsal.

Příslušník 30. samostatné mechanizované brigády Volodymyr
Zdroj: Suspilne Donbas/Video still

Zájem o evakuaci se příliš nemění

Ve Slovjansku nyní žije 32 tisíc lidí, v celé městské komunitě pak 38 tisíc, řekl Ljach. Ve městě fungují dodávky elektřiny, plynu i vody.

Jevhen Tkačov, zástupce humanitární mise Proliska, sdělil, že počet lidí, kteří chtějí ze Slovjansku odjet, se výrazně nezvýšil. „Počet zájemců se zvýšil přibližně o deset procent. V rámci projektu Proliska přibylo zejména evakuací lidí i s jejich osobními věcmi. Zvýšil se také počet převozů imobilních osob speciální zdravotnickou dopravou pod dohledem lékařů. Počet běžných evakuací se však téměř nezměnil,“ uvedl Tkačov.

Jevhen Tkačov, zástupce humanitární mise Proliska
Zdroj: Suspilne Donbas/Video still

Tkačov uvedl, že počet lidí, kteří chtějí odjet, roste bezprostředně po masivním ostřelování a také ve chvílích, kdy jsou ve městech a obcích kvůli bojům přerušeny dodávky základních služeb.

„Statistiky se od roku 2023 nemění. Viděli jsme to v Bachmutu, Časiv Jaru, Pokrovsku, Družkivce i Kosťantynivce. V době, kdy začnou boje přímo o město, v něm obvykle zůstává přibližně desetina původního počtu obyvatel. Pokud tedy v aglomeraci žije 150 až 170 tisíc lidí, po zahájení bojů jich zůstane více než deset tisíc,“ popsal Tkačov své zkušenosti.

Místní obyvatelé, které novináři stanice Suspilne Donbas oslovili během bombardování 23. července, odpovídali na otázku ohledně evakuace ze Slovjansku rozdílně.

Ilustrační foto (obyvatelé města Slovjansk)
Zdroj: Suspilne Donbas

Materiál stanice Suspilne Ukrajina vznikl s podporou projektu Mezinárodního fondu pojištění novinářů, který realizuje Asociace nezávislých regionálních vydavatelů Ukrajiny, a je součástí programu Voices of Ukraine/SAFE koordinovaného Evropským centrem pro svobodu tisku a médií. Program Voices of Ukraine/SAFE je realizován v rámci iniciativy Hannah Arendtové s podporou německého Spolkového ministerstva zahraničí.

Článek napsala Anastasija Halasjuková (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 30. července 2026 16:59 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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