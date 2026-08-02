Trump: USA a Izrael odloží chystané tvrdé údery na Írán

Šéf Bílého domu Donald Trump uvedl, že Spojené státy na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný útok na Írán. Izrael se podle něj k tomuto závazku připojil. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu.
Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy jsou „plně vyzbrojené a připravené“ zasáhnout proti Íránské islámské republice. Washington podle něj disponuje vojenskou silou, jaká nebyla k vidění od druhé světové války.
„Přesto nás Írán a další země Blízkého východu požádaly, abychom s jakýmkoli útokem vyčkali, protože už panuje shoda na základních parametrech dohody,“ uvedl Trump. „Na základě této žádosti jsem souhlasil se zrušením útoku za předpokladu, že bude možné rychle dosáhnout dohody. Izrael se ke mně v tomto závazku připojuje,“ dodal.
Izrael se k Trumpovu prohlášení zatím veřejně nevyjádřil. Dohoda, jejíž obrysy byly podle Trumpa dohodnuty, předpokládá „okamžité, úplné a naprosté“ otevření Hormuzského průlivu.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio podle katarské televize al-Džazíra míní, že Írán je v důsledku amerických vojenských útoků ochotnější jednat o svém jaderném programu i o otevření Hormuzského průlivu. Údery podle něj oslabily íránské námořnictvo, letectvo, protivzdušnou obranu, odpalovací zařízení i kapacity pro výrobu zbraní.
Teherán má podle Rubia sice nadále rakety a drony a zůstává schopen způsobit škody, přišel však o „konvenční štít“, o který se mohl opírat. Washington proto podle šéfa americké diplomacie nyní vyjednává z pozice síly.
Média v minulých dnech informovala, že USA spolu s Izraelem připravují dosud jedny z nejtvrdších vzdušných úderů proti Íránu. Bombardovací kampaň měla podle těchto zpráv začít o víkendu a zaměřit se mimo jiné na íránskou energetickou infrastrukturu. Teherán avizoval, že je připraven odpovědět.
Taková společná operace by znamenala návrat Izraele k bojovým akcím, které přerušil po uzavření příměří zprostředkovaného USA v červnu. Írán od obnovení amerických vojenských operací na začátku července na Izrael nezaútočil.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael 28. února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou. Teherán odpověděl údery proti Izraeli a státům v regionu, na jejichž území jsou americké základny.
V červnu Teherán a Washington podepsaly memorandum o porozumění s cílem zastavit vojenské operace, znovu otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, a dosáhnout dohody o ukončení války do šedesáti dnů. Tři týdny po podpisu však šéf Bílého domu prohlásil příměří za ukončené, protože Írán zaútočil na lodě v Hormuzském průlivu a USA na to reagovaly dalšími údery.