Při pádu letadla s turisty na jihu Peru v provincii Nazca zemřelo 13 lidí

Při pádu malého letadla s turisty v sobotu na jihu Peru zemřelo 13 lidí, včetně dvou pilotů, informuje agentura AFP s odvoláním na místní policii. Národnost cestujících, kteří si letěli prohlédnout obrazce na planině Nazca, nezmínila. Podle nepotvrzených zpráv některých peruánských médií šlo o turisty ze Španělska, Itálie a Německa.
„Jedenáct cestujících a dva členové posádky zemřeli,“ řekl místa policejní velitel Jorge Andrade. „Vzhledem k rozsahu havárie nikdo nepřežil. Zatím jsme nalezli čtyři těla,“ dodal, aniž by upřesnil totožnost obětí.
Podle tamních médií letadlo startovalo z letiště ve městě Pisco a několik minut poté s ním kontrolní věž ztratila spojení. Z dosud neznámých příčin se zřítilo krátce po 13:00 tamního času (20:00 SELČ) na pole v provincii Nazca. Podle některých zdrojů bylo na jeho palubě kromě pilota a kopilota sedm Italů, dva Španělé a dva Němci.
Obří obrazce, takzvané geoglyfy, na planině Nazca, jsou od roku 1994 zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a jejich stáří se odhaduje na 2000 let. Zobrazují různá zvířata či neobvyklé lidské postavy a jsou rozpoznatelné pouze z větší výšky. Jejich smysl zůstává záhadou. Podle některých teorií sloužily k náboženským rituálům jako způsob komunikace s bohy, někteří vědci tvrdí, že šlo astronomický kalendář. Někteří míní, že šlo o zavlažovací systém.
V posledních letech našli japonští vědci na planině Nazca stovky nových obrazců či jejich zbytků různých velikostí, některé měřily až sto metrů, jiné jen pět a zobrazovaly například ptáky, opice, hady, rybu, kočku, lamu, dvouhlavého hada požírajícího lidi či lidskou postavu s hranatou hlavou a holí v ruce.