Při pádu malého letadla zahynulo ve Francii jedenáct lidí

Jedenáct lidí přišlo v neděli o život při pádu malého letadla v Tomblaine na předměstí Nancy na severovýchodě Francie, píše agentura AFP s odvoláním na prefekturu departementu Meurthe-et-Moselle. Na místo neštěstí míří francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
K nehodě došlo nedaleko letiště Nancy-Essey. O život přišel pilot, pět účastníku kurzu parašutismu a pět instruktorů, upřesnila dle agentury Reuters prefektura. Letadlo patřilo škole parašutismu. Podle L'Est Républicain se jedná o letoun Pilatus, stroj často využívaný k seskokům padákem, s registrací v Německu.
Policie po nehodě uzavřela ulici Salvadora Allendeho v Tomblaine, aby na místo umožnila rychlý přístup záchranným složkám. V důsledku havárie došlo v oblasti k rozsáhlému výpadku elektřiny. Příjezd Nuňeze na místo se očekává kolem 16:30.
„Jela jsem nakoupit, když jsem najednou viděla, jak se (stroj) řítí k zemi a havaruje,“ řekla L'Est Républicain svědkyně incidentu, který se odehrál kolem 11:00.