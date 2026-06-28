Při pádu malého letadla zahynulo ve Francii jedenáct lidí


28. 6. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Jedenáct lidí přišlo v neděli o život při pádu malého letadla v Tomblaine na předměstí Nancy na severovýchodě Francie, píše agentura AFP s odvoláním na prefekturu departementu Meurthe-et-Moselle. Na místo neštěstí míří francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.

K nehodě došlo nedaleko letiště Nancy-Essey. O život přišel pilot, pět účastníku kurzu parašutismu a pět instruktorů, upřesnila dle agentury Reuters prefektura. Letadlo patřilo škole parašutismu. Podle L'Est Républicain se jedná o letoun Pilatus, stroj často využívaný k seskokům padákem, s registrací v Německu.

Policie po nehodě uzavřela ulici Salvadora Allendeho v Tomblaine, aby na místo umožnila rychlý přístup záchranným složkám. V důsledku havárie došlo v oblasti k rozsáhlému výpadku elektřiny. Příjezd Nuňeze na místo se očekává kolem 16:30.

„Jela jsem nakoupit, když jsem najednou viděla, jak se (stroj) řítí k zemi a havaruje,“ řekla L'Est Républicain svědkyně incidentu, který se odehrál kolem 11:00.

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