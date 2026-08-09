Dolphin dorazil do Číny, úřady evakuovaly přes milion lidí

Tajfun Dolphin zasáhl východ Číny, uvedly v neděli tiskové agentury s odvoláním na místní úřady. Hustě obydlené východní pobřeží se připravovalo několik dnů na příchod bouře, která si vynutila zrušení patnácti set letů a evakuaci více než milionu lidí z nejohroženějších oblastí. Tajfun přinesl přívalové deště a silný vítr. Úřady varovaly, že hrozí záplavy a sesuvy půdy. Zasaženo v minulých dnech bylo i Japonsko, nebo Tchaj-wan.
Dolphin zasáhl pevninu poblíž města Jü-chuan v provincii Če-ťiang na východě země v neděli kolem 17:30 místního času (11:30 SELČ), uvedly čínské úřady podle agentury AP. Vítr v bouři dosahoval maximální rychlosti 151 kilometrů za hodinu. Úřady přesunuly pracovníky na moři do bezpečí, nařídily plavidlům návrat do přístavů a posílily ostrahu u vodních nádrží, horských potoků, v oblastech náchylných k sesuvům půdy, u stavenišť a na turistických místech.
Východočínské město Wen-čou přemístilo do bezpečí více než 900 tisíc z deseti milionů obyvatel a otevřelo přes tisíc nouzových úkrytů. Dalších více než 98 tisíc lidí evakuovaly úřady v provincii Fu-ťien, Šanghaj pak evakuovala třicet tisíc lidí, uvedla AP.
Dvaačtyřicetiletý turista z jižní provincie Kuang-tung jménem Čchen řekl AP, že i s rodinou uvázl v Šanghaji poté, co jim kvůli tajfunu zrušili let, kterým měli v neděli odletět. Odlet byl přeložen na pondělní noc, ale není si jist, zda skutečně budou moci odletět. „Pro nás obyvatele Kuang-tungu je takový tajfun stejně běžný jako jídlo a vítr. Je to prostě součást každodenního života,“ řekl Čchen a dodal, že se bouře na místní poměry nezdá nijak zvlášť silná.
Bouře zasáhla Japonsko, Tchaj-wan i Hongkong
Dolphin dříve na Okinawě na jihu Japonska zranil sedm lidí, včetně stoletého muže, kterého vítr srazil na zem, kde se udeřil do hlavy, uvedla agentura AFP. V sobotu bouře zasáhla sever Tchaj-wanu, včetně hlavního města Tchaj-pej, a přinesla prudké srážky. Některé tchajwanské letecké společnosti také v neděli zrušily lety do Číny. Pozastaveny byly rovněž plavby trajektů na desítkách linek.
Dopady tajfunu byly cítit až v Hongkongu na jižním pobřeží Číny, kde meteorologové naměřili rekordní teplotu 36,9 stupně Celsia. Způsobil ji horký vzduch, který nad město přenesl Dolphin, napsala AFP.
Podle čínských státních médií se v šanghajském přístavu ukrylo před blížící se bouří více než osm set obchodních lodí. Čínská národní meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování, poznamenala agentura DPA.