FIFA hájí Infantina a kritiky viní z dezinformací. Její šéf čelí rostoucímu tlaku

Mezinárodní fotbalová federace FIFA se zastala svého prezidenta Gianniho Infantina a jeho kritiky obvinila z úmyslného šíření dezinformací. Vyjádření přichází v době, kdy Infantino čelí kritice kvůli neúspěšnému plánu na prodej části práv souvisejících s mistrovstvím světa soukromým investorům. Tento týden navíc britský deník The Telegraph zveřejnil tvrzení týkající se jeho dřívějšího působení v UEFA.
„Je stále jasnější, že někteří aktéři se úmyslně a soustavně snaží oslabit FIFA a jejího prezidenta,“ tvrdí federace. Podle ní se v poslední době objevila nepodložená tvrzení a prokazatelně nepravdivé informace týkající se organizace i Infantina.
FIFA zároveň uvedla, že spekulace a narážky by neměly být vydávány za fakta a že opakováním se obvinění nestává pravdivým. „Pokud jsou zprávy nepřesné nebo zavádějící, FIFA se proti nim postaví přímo a rázně,“ dodala.
Koho konkrétně svým prohlášením míní, federace neuvedla. Vyjádření přichází v době, kdy se kolem Infantina nahromadilo několik sporů a část fotbalových svazů zpochybňuje jeho další působení v čele organizace.
Spor o práva na mistrovství světa
Kritiku v posledních týdnech vyvolal především Infantinův plán prodat část práv souvisejících s mistrovstvím světa soukromým investorům. Proti návrhu se jednomyslně postavila evropská UEFA, která pohrozila i bojkotem šampionátů pod hlavičkou FIFA, pakliže nebude zajištěno, aby se podobný návrh v budoucnu neopakoval.
Řada evropských národních svazů následně stáhla podporu Infantinovu znovuzvolení. Norský fotbalový svaz kvůli ztrátě důvěry požaduje jeho okamžitou rezignaci. Výhrady k návrhu zazněly také ze severoamerické konfederace CONCACAF a asijské AFC, postoje jednotlivých členských svazů ale nejsou jednotné.
FIFA od záměru nakonec ustoupila a její vedení se za chyby spojené s plánem omluvilo.
„Ti, kteří nemají podporu členských asociací FIFA, by se neměli snažit dosáhnout prostřednictvím obvinění, narážek nebo dezinformací toho, čeho nemohou dosáhnout zavedenými demokratickými procesy FIFA,“ prohlásila organizace. Podle federace neshody ohledně jejího dalšího směřování neopravňují kritiky k podkopávání Infantinova mandátu ani samotné instituce, do jejíhož čela byl zvolen.
Telegraph píše o vysokém odstupném pro údajnou milenku
Do sporu o Infantinovo vedení FIFA tento týden vstoupila také nová tvrzení týkající se jeho předchozího působení v UEFA. Britský deník The Telegraph napsal, že měl Infantino zajistit vysoké odstupné spolupracovnici, s níž podle listu udržoval milostný vztah.
Infantino působil v UEFA od roku 2000 a mezi lety 2009 až 2016 byl jejím generálním tajemníkem. Podle Telegraphu měla žena při odchodu z organizace získat šesticiferné odstupné a UEFA jí měla rovněž uhradit manažerské studium MBA. Deník tvrdí, že ženatý otec čtyř dětí měl se spolupracovnicí v té době poměr.
UEFA potvrdila, že ženě odstupné vyplatila. Uvedla však, že platba byla podle tehdy platných pravidel v pořádku a odpovídala podmínkám pro odcházející zaměstnance. Pravidla organizace se podle ní od roku 2016 zpřísnila.
FIFA tvrzení o nevhodném chování svého prezidenta odmítla. Uvedla, že Infantinem popíraná obvinění jsou nepravdivá a náznaky porušování pravidel označila za pomlouvačné. Zdůraznila také, že žádný zaměstnanec UEFA ani FIFA nikdy nepodal stížnost týkající se jeho chování.