Americký Senát potvrdil Trumpova právníka jako ministra spravedlnosti

Americký Senát v sobotu potvrdil Todda Blanche coby nového amerického ministra spravedlnosti. Podle agentury AP ho v republikány ovládaném Senátu podpořila těsná většina 50 ku 49 zákonodárcům. Bývalý osobní právník prezidenta Donalda Trumpa je v čele ministerstva jako prozatímní ministr od dubna. Blanche, který pro Trumpa pracoval od roku 2023, je kritizován za prosazování jeho agendy, v čemž má pokračovat i nadále.
Demokraté i někteří republikáni vyjadřovali při schvalovacím procesu obavy ohledně dosazení Trumpova blízkého spojence do čela ministerstva spravedlnosti, které se historicky pyšnilo tím, že je nezávislé na Bílém domě.
„Je mi velkou ctí, že mi prezident Trump projevil důvěru a svěřil mi vedení ministerstva spravedlnosti,“ napsal na sociální síti X Blanche. Senátorům vyjádřil vděčnost za to, že zůstali vzhůru do noci, aby proces dokončili.
Dvaapadesátiletý právník byl potvrzen jen nejtěsnější většinou hlasů. Proti němu se kromě všech demokratů postavily i dvě republikánské senátorky, konkrétně Susan Collinsová ze státu Maine a Lisa Murkowská z Aljašky. Rozhodující pro Blancheovo schválení bylo páteční oznámení republikánského senátora Billa Cassidyho, že ho podpoří s tím, že Blanche je nejlepší variantou, kterou mohl Trump navrhnout.
Už v úterý Blancheovu nominaci na ministra spravedlnosti schválil justiční výbor Senátu díky dohodě s některými kritickými republikánskými senátory, kteří tlačili na ukončení plánů na vznik fondu na kompenzaci Trumpových spojenců tvrdících, že je poškodily úřady. Blanche veřejně písemně slíbil, že ministerstvo od plánu upustí.
Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer po potvrzení Blanche republikány obvinil z toho, že Trumpovi na stříbrném podnose dali záminku pokračovat v jeho „všeprostupující, dechberoucí korupci“. „Pokud chcete vymýtit korupci, prezidentův osobní právník nemůže být ministrem spravedlnosti. Nepotřebujete doktorát z politologie, aby vám to došlo,“ napsal Schumer.
Trumpova agenda
Podle AP by potvrzení ve funkci Blancheovi mohlo uvolnit ruce k ještě agresivnějšímu prosazování agendy Trumpovy administrativy. Republikánský prezident se přitom snaží podřídit ministerstvo své vůli a využít ho mimo jiné k vyšetřování svých politických odpůrců. Blanche podle CNN hraje v přetváření ministerstva dle Trumpových představ klíčovou roli.
Blanche během výkonu funkce úřadujícího ministra předložil právní argumenty, které rozšiřují pravomoci a ochranu prezidentského úřadu, dohlížel na hromadné propouštění zkušených státních zástupců nebo dlouholetých úředníků a také stál v čele právní strategie, která přiměla soudce po celé zemi zpochybňovat rozhodnutí ministerstva.
Za pouhých několik měsíců od jeho jmenování do funkce úřadujícího ministra vzneslo ministerstvo spravedlnosti obvinění proti politickým osobnostem, včetně bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho, vydalo předvolání s cílem odhalit zdroje novinářů, zřídilo (následně však zrušilo) kontroverzní fond pro kompenzaci Trumpových spojenců tvrdících, že je poškodily úřady, a schválilo dohodu o daňové imunitě mezi prezidentem a finančním úřadem.
Blanche dle CNN řídí každodenní chod ministerstva již dlouho a jeho jmenování pouze formalizovalo to, co se uvnitř ministerstva již nějakou dobu dělo. CNN již dříve informovala, že Blanche i v době, kdy zastával funkci náměstka ministra spravedlnosti, často vedl schůze, včetně těch, na které měla dohlížet ministryně spravedlnosti.
Blancheovi odpůrci ho kritizovali rovněž za způsob, jakým ministerstvo přistupovalo ke zveřejňování spisů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
CNN s odvoláním na své zdroje píše, že Blanche bude po svém oficiálním potvrzení postupovat podobně a bude klást důraz na případy, které podle prezidenta dokládají, že ministerstvo spravedlnosti bylo „zneužito“ proti němu, jeho spojencům a příznivcům.
Bude také prosazovat další priority administrativy, jako jsou přísné postupy v imigračních případech a tvrdý zásah proti podvodům v rámci vládních programů.
Práce pro Trumpa a cesta do politiky
Blanche dlouhá léta působil jako federální státní zástupce, než se před přibližně deseti lety začal věnovat soukromé praxi. Když v roce 2023 přijal Trumpa jako klienta, odešel z prestižní newyorské advokátní kanceláře Cadwalader, Wickersham & Taft.
Blancheovo rozhodnutí z dubna téhož roku připojit se k Trumpovu právnímu týmu překvapilo jeho okolí. Byl registrován jako volič Demokratické strany a podle několika zdrojů z jeho blízkosti své politické názory příliš nedával najevo. Někteří z jeho bývalých kolegů byli překvapeni, když převzal roli Trumpova právníka, podobně jako jeho rétoriku.
Blanche hájil Trumpa během jeho trestního řízení v New Yorku v roce 2024 ohledně úplatků za mlčenlivost, kde americkému prezidentovi hrozil trest odnětí svobody. Ačkoli byl Trump odsouzen, Blancheovy právní taktiky pomohly odložit vynesení rozsudku až na období po volbách, čímž v podstatě zajistily, že si trest odnětí svobody neodpyká.
Ve federálním případu, v němž byl Trump obviněn z ovlivňování voleb, se Trumpově obhajobě podařilo u nejvyššího soudu prosadit rozšíření ochrany prezidenta před trestním stíháním těsně předtím, než si Trump zajistil své druhé funkční období. Blanche a jeho tým rovněž přesvědčil soudkyni na Floridě, jmenovanou Trumpem, aby zamítla obvinění v druhém federálním případu, v němž byl Trump obviněn z nesprávného zacházení s utajovanými dokumenty.
Trump Blanchea později nominoval na pozici druhého nejvyššího představitele ministerstva spravedlnosti. Na sociálních sítích tehdy napsal, že Blanche napraví „systém spravedlnosti, který už příliš dlouho nefunguje“. Zdroje CNN uvedly, že jakmile Blanche nastoupil do funkce, okamžitě si vyhlédl místo ministra spravedlnosti.
Jeho práce se prezidentovi líbila, sdělily zdroje CNN, zejména proto, že prezident byl stále více nespokojen s Blancheovou předchůdkyní Pam Bondiovou. Když byla Bondiová propuštěna, Blanche plynule převzal její funkci a ještě v prvním týdnu po jejím odchodu se nastěhoval do její bývalé kanceláře. „To je přesně to, na co čekal,“ řekl jeden z úředníků ministerstva o jeho potvrzení do funkce.