Pentagon zveřejnil další dokumenty o pozorování UFO

Pentagon zveřejnil už pátou várku dokumentů, videí a vizualizací souvisejících s pozorováním neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a dalších podobných jevů. Obsahují třeba vzpomínky vojenského pilota na obrovský, podivný trojúhelník, který v roce 2002 zakrýval hvězdy nad Afghánistánem. Videa ukazují například záhadnou kouli svištící nad obytnou oblastí na Blízkém východě a záběry černé koule vznášející se nad Tichým oceánem, která na okamžik zdánlivě mizí, než se znovu objeví, píší weby BBC nebo CBS News.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa postupně odtajňuje stovky příslušných dokumentů z archivu Ústřední zpravodajské služby (CIA), Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a samotného Pentagonu.
Nejnovější várka dokumentů o UFO obsahuje celkem 41 souborů: více než tucet videí, tři obrázky a desítku PDF dokumentů. Nejstarší dokument pochází z roku 1953 a nejnovější z letošního roku. Americké ministerstvo obrany nahrálo první tranši 161 souborů na své webové stránky 8. května, poté zveřejňovalo další složky. A slibuje další.
Z nejnověji zveřejněných dokumentů zaujme například videozáznam pořízený nad Ománským zálivem v roce 2021. Ukazuje tmavou kouli, která svými nepravidelnými pohyby na první pohled připomíná mouchu. V klasifikaci expertů jde o takzvaný neidentifikovaný anomální jev (UAP), a to o průměru přibližně 1,2 metru.
Další záběry pořízené americkou vojenskou senzorovou kamerou na nezveřejněném místě na Blízkém východě v roce 2025 ukazují kouli pohybující se v přímce nad něčím, co vypadá jako městská obytná oblast. Na záběrech pořízených nad Tichým oceánem v roce 2019 se také objevuje černá koule, která poté zmizí ze záběru. Když se znovu objeví a viditelně se chvěje, pomalu se pohybuje zleva doprava.
Vzpomínky vojenských pilotů
V jednom odtajněném dokumentu FBI bývalý vojenský pilot popisuje, že v říjnu 2023 viděl světla na obloze během letu mezi Bostonem a Dublinem. Tvrdil, že mnoho dalších pilotů bylo svědky podobných událostí mezi půlnocí a třetí hodinou ranní. Bílá světla zpočátku svítila slabě, postupně se zesilovala, než zhasla. Některá světla zůstala nehybná, zatímco jiná se pohybovala v přímých liniích, někdy měnící směr, popsal pilot. Od svého prvního spatření v roce 2023 prý viděl variace těchto světel nejméně desetkrát.
Jiný vojenský pilot vzpomíná na obrovský, podivný trojúhelník, který v roce 2002 zakrýval hvězdy nad Afghánistánem, k čemuž FBI vytvořil vizualizaci. „Vypadalo to, jako by nad hlavou letělo něco obrovského, od západu na východ, a mělo tvar rovnostranného trojúhelníku. Objekt se pohyboval tiše, konzistentní rychlostí a výškou, pravděpodobně 150 uzlů, bez viditelných světel,“ napsal agent, jemuž se pilot se zážitkem svěřil.
Veřejný zájem o mimozemský život se v posledních letech ve Spojených státech znovu zvýšil, píše BBC. V roce 2022 uspořádal Kongres svá první slyšení o UFO za pět desetiletí, zatímco armáda se zavázala ke zvýšení transparentnosti v této otázce.