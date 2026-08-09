V Sydney málem došlo ke srážce dvou letadel

Na letišti v australském Sydney se v neděli ráno těsně vyhnuly srážce dvě letadla. Jednalo se o Boeing 777 aerolinky Qatar Airlines a Airbus A320 australské společnosti Jetstar. Incident vyšetřuje Úřad pro bezpečnost dopravy, informovala agentura Reuters.
Podle úřadu najížděl Airbus na ranvej k odletu do města Gold Coast, když si jeho posádka všimla Boeingu taženého ve velké blízkosti letadlovým tahačem na křižující pojezdové dráze. Obě letadla musela prudce zastavit, což poškodilo spojení mezi předním podvozkem Boeingu a tahačem. Při náhlém zabrzděním se rovněž zranil člen posádky Airbusu.
Společnost Jetstar uvedla, že incident také vyšetřuje. „Naše letadlo se řídilo pokyny letového provozu,“ prohlásil podle Reuters mluvčí. Aerolinka Qatar Airways na žádost o komentář agentuře nereagovala.
Federální agentura odpovědná za řízení letového provozu Airservices Australia informovala, že po události zavedla na letišti kvůli bezpečnosti větší odstupy mezi odlety. Podobné nařízení zavedla již v sobotu, odůvodňovala jej omezeními v rozpisu směn řídících letového provozu. Australská stanice ABC News uvedla, že nedostatek personálu způsobil zpoždění asi 150 letů.
Podle ředitele organizace Airlines for Australia and New Zealand Stephena Becketta nebyla federální agentura schopna zajistit dostatek personálu již tři dny po sobě. Beckett vyzval společnost Airservices, aby zjistila příčinu problému a předložila podrobný plán řešení.
Britský list The Guardian napsal, že k podobné nehodě téměř došlo i před dvěma týdny. Kontrolní úřad vyšetřuje událost z 27. července, kdy let společnosti Qantas dostal povolení k přeletu přes vzletovou a přistávací dráhu před jiným letadlem stejné aerolinky, které právě přistálo. Letová kontrola kolizi včas zaznamenala a upozornila posádky obou letounů.
Premiér australského státu Nový Jižní Wales Chris Minns po nedělním incidentu vyjádřil znepokojení. „Nejde jen o bezpečnostní rizika, ale chceme se také ujistit, že letiště funguje na plný výkon,“ řekl. Dodal, že vláda doufá, že existuje plán na nábor dalších letových dispečerů.