Německý ministr po incidentu v Lipsku varuje před každodenními hybridními útoky


včera v 04:55|Zdroj: ČTK

Německo čelí každodenním útokům hybridního válčení zahraničních mocností, jež mají zemi politicky destabilizovat a rozsévat strach ve společnosti. V nedělním vydání listu Bild am Sonntag to uvedl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt poté, co se tento týden při incidentu nad letištěm Lipsko/Halle letadlo srazilo s neznámým objektem a na letišti se našel dron s výbušninou.

„Nejsme ve válce, ale každý den se stáváme terčem hybridního válčení,“ uvedl Dobrindt v rozhovoru. „Špionáž, sabotáž, kybernetické útoky nebo tajné operace cizích mocností, jejichž cílem je destabilizovat Německo nebo mu přímo uškodit, jsou trvalou realitou,“ prohlásil ministr.

Z předběžně zveřejněného úryvku z rozhovoru, který v neděli vyjde tiskem, není podle agentury Reuters patrné, zda ministr jmenoval nějaké konkrétní země. Po vážném bezpečnostním incidentu na letišti však někteří němečtí zákonodárci i experti naznačili, že za ním může stát Rusko, které vede už pátým rokem ozbrojenou agresi proti Ukrajině.

Ruské velvyslanectví v Německu v pátek označilo nález dronu na letišti Lipsko/Halle za vykonstruovanou provokaci namířenou proti Rusku. Berlín oficiálně Moskvu v souvislosti s případem z ničeho neobvinil. Dobrindt, člen konzervativní CSU, nicméně označil incident za „scénář hybridního útoku“ a ponechal otevřenou možnost, že se na něm podílela zahraniční mocnost.

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Letoun Antonov na letišti Lipsko/Halle

Ministr zdůraznil význam výzkumu v oblasti dronů

Na východoněmeckém letišti, které slouží jako překladiště vojenské pomoci pro Ukrajinu, byl v úterý pozdě večer v blízkosti ukrajinských transportních letadel objeven dron s výbušninou a rozbuškou. Jednomu ze zaměstnanců se podařilo docílit jeho pádu. Krátce poté se nad letištěm nákladní letadlo srazilo s menším neznámým objektem, kterým mohl být také dron. Případ pro podezření z úmyslného pokusu o způsobení exploze vyšetřuje spolkové státní zastupitelství, které se zabývá nejzávažnější kriminalitou týkající se například terorismu či ohrožení bezpečnosti.

Německé ozbrojené síly pak v sobotu oznámily, že ve čtvrtek pozdě večer byly nad vojenskou základnou v Mechernichu v západní spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko spatřeny dva drony.

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Dobrindt v rozhovoru zdůraznil, že součástí reakce na nové hrozby je i rozšíření výzkumu v oblasti dronů v Německu, a uvedl, že v této souvislosti bude založeno nové technologické centrum zaměřené na bezpečnost dronů.

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