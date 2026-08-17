Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Ostrov svaté Anastázie by se mohl stát jedním z hlavních dějišť Eurovize 2027 v Burgasu. Jediný obydlený ostrov v Bulharsku se připravuje na účinkující i další hosty. Konat by se tam mohly tvůrčí dílny, setkání zaměřená na psaní písní nebo speciální večírek.
Správce ostrova Pavlin Dimitrov uvedl, že sezona na ostrově začíná už v dubnu a v květnu bude ostrov připraven přivítat návštěvníky.
Dimitrov věří, že se ostrov bude k Eurovizi dobře hodit, protože v květnu bývá po deštivé zimě svěží, zelený a rozkvetlý. Sezona tam začíná už v dubnu, a o měsíc později by tak měl být připraven přivítat návštěvníky.
„Mohou sem přijet malé skupiny, můžeme zde pořádat tvůrčí dílny a setkání zaměřená na psaní písní pro Eurovizi nebo na ostrově uspořádat velký večírek pro všechny účinkující,“ uvedl správce ostrova.
Na ostrov se lze dostat především městskými loděmi z Burgasu. Dimitrov uvedl, že kapacita místa umožňuje pořádat menší akce i větší večírky.
Z Burgasu budou návštěvníky přepravovat především dvě městské lodě Burgos a Anastasia, které dohromady pojmou dvě stě lidí. Pravidelné spoje vyplouvají každou hodinu až dvě. „Na velkém tanečním večírku se může sejít až čtyři sta lidí – už jsme si ověřili, že to zvládneme,“ uvedl Dimitrov.
K atrakcím ostrova patří historický areál, chrám, muzeum, skalní útvary, maják a také koncertní prostor. Podle Dimitrova ostrov nabízí jedinečné výhledy do Burgaského zálivu i bohaté historické a kulturní dědictví. Návštěvníci ostrova budou moci ochutnat také místní kuchyni včetně tradičních rybích specialit.
Článek od БНТ (BNT), poprvé byl publikován 17. srpna 2026 08:21 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.