Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Ukrajina informovala Peking o přítomnosti čínských součástek v ruských zbraních. Čínská lidová republika uvedla, že tuto záležitost prošetřila, ale nenašla žádné důkazy o jakémkoli porušení předpisů.

Jak uvedl korespondent stanice Suspilne, tuto informaci sdělil na tiskové konferenci Vladyslav Vlasiuk, předseda ukrajinského úřadu pro sankční politiku.

„S Číňany je to trochu složitější. Informovali jsme je o tom všem? Ano, informovali. Znamená to, že přijímají určitá opatření? Ne nutně. To ale neznamená, že my tak neučiníme. Domníváme se, že jde o problém, a i tak je o tom informujeme a žádáme je, aby podnikli kroky; jinými slovy, z naší strany děláme vše, co je v našich silách,“ řekl.

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Na otázku, zda přišla nějaká zpětná vazba z Pekingu, komisař uvedl, že se nedávno setkal s čínskými zástupci, kteří prohlásili, že informace prověřili, ale žádná porušení nezjistili.

„Z jejich pohledu berou informace, které jim předáváme, velmi vážně; ověřují je a prošetřují. Je pravda, že poté tvrdí, že žádná porušení nezjistili, ale my jsme to prověřili velmi důkladně. Diplomatické jednání s nimi je tedy do jisté míry složité. I tak se tím však musím zabývat, protože by bylo špatné to nedělat. Věříme, že dříve či později se podaří dosáhnout alespoň některých konkrétních výsledků,“ uvedl Vlasiuk.

Úředník dodal, že čínská strana „demonstrovala“ několik příkladů pozastavení dodávek mikrosoučástek do Ruska, ale neřekl podrobnosti.

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Článek napsala Nadiia Sobenková (Suspilne), poprvé byl publikován 26. srpna 2026 18:07 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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