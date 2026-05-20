Si a Putin jednají v Pekingu


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Čínský vůdce Si Ťin-pching v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina, oba následně zahájili jednání. Podle agentury AFP má setkání utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co Si v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Putin podle ruských oficiálních médií svému protějšku před jednáním řekl, že rusko-čínské vztahy jsou na bezprecedentní úrovni, vykazují pozitivní dynamiku a napomáhají globální stabilitě. Současně jej pozval na návštěvu Ruska v příštím roce.

Si označil vztahy obou zemí za „neotřesitelné“ a Putinovi podle čínských státních agentur mimo jiné řekl, že Čína a Rusko by se měly zasazovat o vytváření spravedlivějšího a rozumnějšího systému globálního vládnutí. Světu podle čínského vůdce hrozí, že v něm převládne zákon džungle.

Si přivítal Putina s úsměvem a vřelým potřesením rukou na schodech Velké síně lidu, hlavního sídla moci v centru hlavního města, píše AFP. Lídři obou velmocí si vyslechli hymny, zhlédli přehlídku vojenské stráže i skupinu skandujících a mávajících dětí, zazněla i salva z děl. Slavnostní uvítání podle AFP nápadně připomínalo přijetí prezidenta Trumpa minulý čtvrtek.

Putin jede do Číny se snem o multipolárním světě, říká k cestě slavista Glanc
Tomáš Glanc, slavista z Curyšské univerzity

Naše partnerství obstálo zkoušku času, řekl Putin

Krátce po úvodní schůzce začalo další jednání, tentokrát ve větším počtu činitelů. Na jeho začátku dal podle agentury Reuters Putin najevo přesvědčení, že partnerství Ruska a Číny obstálo ve zkoušce času a je příkladné. Spolupráci chce ruský diktátor nadále rozvíjet.

Podle Sia vztahy vstoupily do nové fáze většího pokroku a rychlejšího rozvoje. Vládce země, která Rusko podporuje navzdory jeho válce proti Ukrajině, také poznamenal, že základ vzájemné důvěry je stále silnější, a slíbil, že Peking bude neochvějně podporovat dlouhodobý, zdravý a stabilní rozvoj vzájemných vztahů.

Trump po setkání se Si Ťin-pchingem odletěl z Pekingu. Summit oba označili za úspěch
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching na snímku z 15. května 2026

Trump byl prvním americkým prezidentem od roku 2017, který Čínu navštívil. Putin naproti tomu absolvuje už svou pětadvacátou návštěvu, s čínským vládcem se naposledy sešel loni v září v Pekingu.

Si tehdy nazval Putina „starým přítelem“ a Putin svého hostitele „drahým přítelem“. Oba politici spolu pravidelně komunikují, ať už na mezinárodních summitech, prostřednictvím telefonátů, narozeninových přání či kondolencí.

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

Čínský vůdce Si Ťin-pching v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina, oba následně zahájili jednání. Podle agentury AFP má setkání utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co Si v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že při úterních izraelských úderech na jihu Libanonu zahynulo devatenáct lidí. Teroristé z libanonského hnutí Hizballáh současně oznámili, že v oblasti pokračují střety mezi jeho bojovníky a izraelskými vojáky. Děje se tak navzdory příměří, které uzavřeli zástupci Libanonu a Izraele za zprostředkování USA. Informovala o tom agentura AFP.
Vladimir Putin přijíždí do Číny s obrovskou podnikatelskou delegací a cílem podepsat nejrůznější dohody či podpořit oboustranně výhodné rusko-čínské vztahy, řekl v Interview ČT24 k aktuální cestě ruského vůdce do Pekingu slavista Tomáš Glanc z Curyšské univerzity. Podle něj návštěva zapadá do dlouhodobé snahy ruského vedení o budování multipolárního světa, kde Spojené státy nehrají prim mezinárodní politiky. Čína je v současnosti v porovnání s Ruskem hospodářsky i vojensky nesrovnatelně silnější, připomíná Glanc geopolitický kontext a dodává, že „Putin je skutečně v roli toho, kdo musí o dobré vztahy usilovat zvýšenou, ne-li dokonce devótní loajalitou“. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Německá veřejnost by si přála, aby se do Sýrie vrátilo 80 procent z téměř 900 tisíc uprchlíků. Podle ekonomů by to uškodilo tamní ekonomice. Do Sýrie se po pádu režimu Bašára Asada vrátilo podle údajů OSN 1,6 milionu lidí. Z Německa, které ze států Evropské unie přijalo syrských uprchlíků nejvíc, ale zatím odešlo jen několik tisíc.
Singapur v rámci kampaně proti šikaně umožní tělesné trestání na školách. Opatření se týká jen chlapců starších devíti let, kterým hrozí až tři rány rákoskou. Praxe pochází z dob britského kolonialismu. Singapur přes kritiku OSN a lidskoprávních aktivistů nadále uplatňuje i trest smrti a přísně postihuje drobné přestupky jako plivání, odhozenou žvýkačku nebo jídlo ve veřejné dopravě. Výprask v minulosti dostali i cizinci. Singapur své postupy hájí s tím, že patří mezi nejbezpečnější státy světa.
Americký Senát v noci na středu SELČ postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Informovaly o tom agentury Reuters a AP. Ty také upozorňují, že jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který probíhá už téměř tři měsíce.
Evropská unie (EU) v noci na středu dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na kyperské předsednictví EU a europoslankyni Željanu Zovkovou, hlavní vyjednavačku pro obchodní dohodu.
Spojené státy americké v Indickém oceánu v noci na úterý zabavily ropný tanker spojovaný s Íránem, napsal s odvoláním na své zdroje list The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož je plavidlo na americkém sankčním seznamu. List poznamenal, že tento krok přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump pokračuje v ekonomickém tlaku na Írán, kterému rovněž hrozí obnovením bojů.
