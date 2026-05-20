Si a Putin jednají v Pekingu

Čínský vůdce Si Ťin-pching v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina, oba následně zahájili jednání. Podle agentury AFP má setkání utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co Si v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Putin podle ruských oficiálních médií svému protějšku před jednáním řekl, že rusko-čínské vztahy jsou na bezprecedentní úrovni, vykazují pozitivní dynamiku a napomáhají globální stabilitě. Současně jej pozval na návštěvu Ruska v příštím roce.
Si označil vztahy obou zemí za „neotřesitelné“ a Putinovi podle čínských státních agentur mimo jiné řekl, že Čína a Rusko by se měly zasazovat o vytváření spravedlivějšího a rozumnějšího systému globálního vládnutí. Světu podle čínského vůdce hrozí, že v něm převládne zákon džungle.
Si přivítal Putina s úsměvem a vřelým potřesením rukou na schodech Velké síně lidu, hlavního sídla moci v centru hlavního města, píše AFP. Lídři obou velmocí si vyslechli hymny, zhlédli přehlídku vojenské stráže i skupinu skandujících a mávajících dětí, zazněla i salva z děl. Slavnostní uvítání podle AFP nápadně připomínalo přijetí prezidenta Trumpa minulý čtvrtek.
Naše partnerství obstálo zkoušku času, řekl Putin
Krátce po úvodní schůzce začalo další jednání, tentokrát ve větším počtu činitelů. Na jeho začátku dal podle agentury Reuters Putin najevo přesvědčení, že partnerství Ruska a Číny obstálo ve zkoušce času a je příkladné. Spolupráci chce ruský diktátor nadále rozvíjet.
Podle Sia vztahy vstoupily do nové fáze většího pokroku a rychlejšího rozvoje. Vládce země, která Rusko podporuje navzdory jeho válce proti Ukrajině, také poznamenal, že základ vzájemné důvěry je stále silnější, a slíbil, že Peking bude neochvějně podporovat dlouhodobý, zdravý a stabilní rozvoj vzájemných vztahů.
Trump byl prvním americkým prezidentem od roku 2017, který Čínu navštívil. Putin naproti tomu absolvuje už svou pětadvacátou návštěvu, s čínským vládcem se naposledy sešel loni v září v Pekingu.
Si tehdy nazval Putina „starým přítelem“ a Putin svého hostitele „drahým přítelem“. Oba politici spolu pravidelně komunikují, ať už na mezinárodních summitech, prostřednictvím telefonátů, narozeninových přání či kondolencí.