Babiš se Zůnou projednají novou koncepci armády

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude ve středu ráno jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) o nové koncepci české armády. Schůzka je plánována bez výstupu pro média. Zůna v úterý předestřel, že na základě diskuse a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu.
Aktualizaci koncepce výstavby Armády ČR do roku 2040 oznámil Zůna jako svůj aktuální úkol už loni v prosinci na první tiskové konferenci po nástupu do funkce. Hotová měla být do konce května. Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy (ODS).
Dokument je vizí, jak by měla česká armáda vypadat v příštích letech. Koncepce má podle Zůny nastavit směr rozvoje armády tak, aby Česko naplnilo své obranné ambice i alianční závazky.
Babiš se na ministerstvu se Zůnou sešel už na konci března. Jednání tehdy trvalo více než tři hodiny. Následně premiér uvedl, že na ministerstvo bude nyní chodit často.