Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění patnáct lidí

V Chodovské ulici v pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Podle informací záchranářů utrpělo zranění patnáct lidí. Kvůli velkému počtu zraněných byl aktivovaný traumaplán. Provoz je v místě omezen.
„Záchranné práce na místě pokračují a stejně tak transport zraněných do zdravotnických zařízení,“ popsal mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs s tím, že podle prvotního odhadu jde o patnáct pacientů. Podle něj lze očekávat, že půjde o zlomeniny, pohmožděniny a krvácející rány.
Podle zveřejněných fotografií se autobus s tramvají střetly čelně. „Na místě je více zraněných osob. Upozorňujeme řidiče, že z důvodu poskytování pomoci zraněným a vyproštění řidiče je v místě omezen provoz,“ uvedla policie na síti X. Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč následně sdělil, že řidiče jednoho z dopravních prostředků se podařilo vyprostit.
Silnice je uzavřena z obou stran. Kvůli nehodě nejezdí tramvajové linky mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem, místo nich dopravní podnik nasadil náhradní autobusovou dopravu.