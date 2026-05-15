Festival muzejních nocí začíná ve Znojmě, poslední „zhasne“ Praha

Přes šest set padesát nejen muzejních institucí po celé zemi se zapojilo do letošního Festivalu muzejních nocí. Akce umožňuje nahlédnout do expozic, výstav a dalších prostor netradičně i po zavíracích hodinách. Celostátní zahájení hostí 15. května Znojmo, oficiálně letošní program uzavře o necelý měsíc později Praha. Zahájení akce je spojeno s vyhlášením výsledků národní soutěže muzeí Gloria musealis.
Znojmo zahájení muzejní noci propojilo s letošními oslavami, během nichž si připomíná osm set let od povýšení na královské město. Program zahrnuje tvořivé dílny, hudební vystoupení, audiovizuální show, šermíře, sokolnické ukázky i prohlídky expozic a výstav.
Celorepublikový festival organizuje Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s ministerstvem kultury a dalšími subjekty, jako jsou knihovny, památkové nebo církevní objekty, divadla či kulturní domy.
Letos se akce koná po dvaadvacáté. Kromě prohlídek stálých expozic a aktuálních výstav v nezvyklém večerním čase připravila řada zapojených institucí i další doprovodný program. Přemísťování mezi jednotlivými zastávkami často usnadňují speciální linky nebo – jako ve Znojmě – turistický vláček. Festivalová doprava, stejně jako vstupné během muzejních nocí, bývá obvykle zdarma. Na některé akce je ale nutné si z kapacitních důvodů nutné předem rezervovat místo.
Retro autobusy na Pardubicku, haptické prohlídky v Brně
Například v Pardubickém kraji se lze letos svézt historickým motorovým vlakem nebo trolejbusy a autobusy z dob Československa. Nebo si v muzeu v Králíkách poslechnout cimbálovku.
Technické muzeum v Brně připravilo mimo jiné detektivní pátrání v návaznosti na výstavu Ve službě proti zločinu o historii tamní policie za první republiky a protektorátu. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity zase představí nové komentované procházky pro lidi se zrakovým postižením. Umožní jim mimo jiné ohmatat si kopie antických soch. Vnímat umělecká díla jen hmatem si mohou ale vyzkoušet i lidé bez zrakového handicapu.
Průvod v Ústí, hvězdy v Prostějově
Oblastní muzeum v Ústí nad Labem ozvláštní muzejní noc středověkým průvodem a Muzeum Cheb vernisáží výstavy ke stému výročí Hurvínka. V Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy slibují večer plný objevů a setkání s magistrem Kellym i Albertem Einsteinem. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici slibuje „společné usebrání“ při „alternativně laděném, hudebně-performativním podvečeru“. V Prostějově se budou akcí nazvanou Hvězdná noc symbolicky loučit s původní hvězdárnou, na jejímž místě vznikne nová a modernější. A třeba Muzeum Jindřichohradecka se zaměří na využití i symboliku bylinek a koření.
V Muzeu umění Olomouc je prodloužená otevírací doba příležitostí k derniéře divadelní inscenace, kterou živě doprovodí kapela Zrní. V Praze zatím přihlášené instituce nabízejí kupříkladu večerní procházku minoritským klášterem sv. Jakuba nebo řemeslné a kulinářské workshopy v Národním zemědělském muzeu. I po oficiální tečce se k Festivalu muzejních nocí přihlásí třeba muzea v Novém Městě nad Metují, v Dačicích nebo až v září v Čáslavi.
Festival se koná u příležitosti Mezinárodní dne muzeí, který připadá na 18. května. Zahájení akce je spojeno také s vyhlášením vítězů už zmíněné národní soutěže muzeí Gloria musealis.
