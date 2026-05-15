Festival muzejních nocí začíná ve Znojmě, poslední „zhasne" Praha


před 14 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Asociace muzeí a galerií ČR

Přes šest set padesát nejen muzejních institucí po celé zemi se zapojilo do letošního Festivalu muzejních nocí. Akce umožňuje nahlédnout do expozic, výstav a dalších prostor netradičně i po zavíracích hodinách. Celostátní zahájení hostí 15. května Znojmo, oficiálně letošní program uzavře o necelý měsíc později Praha. Zahájení akce je spojeno s vyhlášením výsledků národní soutěže muzeí Gloria musealis.

Znojmo zahájení muzejní noci propojilo s letošními oslavami, během nichž si připomíná osm set let od povýšení na královské město. Program zahrnuje tvořivé dílny, hudební vystoupení, audiovizuální show, šermíře, sokolnické ukázky i prohlídky expozic a výstav.

Celorepublikový festival organizuje Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s ministerstvem kultury a dalšími subjekty, jako jsou knihovny, památkové nebo církevní objekty, divadla či kulturní domy.

Itálie zapůjčila muzeu v Mladé Boleslavi výjimečný motocykl z roku 1905
Motocykl Laurin a Klement z roku 1905

Letos se akce koná po dvaadvacáté. Kromě prohlídek stálých expozic a aktuálních výstav v nezvyklém večerním čase připravila řada zapojených institucí i další doprovodný program. Přemísťování mezi jednotlivými zastávkami často usnadňují speciální linky nebo – jako ve Znojmě – turistický vláček. Festivalová doprava, stejně jako vstupné během muzejních nocí, bývá obvykle zdarma. Na některé akce je ale nutné si z kapacitních důvodů nutné předem rezervovat místo.

Retro autobusy na Pardubicku, haptické prohlídky v Brně

Například v Pardubickém kraji se lze letos svézt historickým motorovým vlakem nebo trolejbusy a autobusy z dob Československa. Nebo si v muzeu v Králíkách poslechnout cimbálovku.

Technické muzeum v Brně připravilo mimo jiné detektivní pátrání v návaznosti na výstavu Ve službě proti zločinu o historii tamní policie za první republiky a protektorátu. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity zase představí nové komentované procházky pro lidi se zrakovým postižením. Umožní jim mimo jiné ohmatat si kopie antických soch. Vnímat umělecká díla jen hmatem si mohou ale vyzkoušet i lidé bez zrakového handicapu. 

Závišův kříž, jednu z nejcennějších zlatnických památek v Česku, doplní haptický model
Práce již výtvarníkovi Jaroslavu Svobodovi zabrala stovky hodin

Průvod v Ústí, hvězdy v Prostějově

Oblastní muzeum v Ústí nad Labem ozvláštní muzejní noc středověkým průvodem a Muzeum Cheb vernisáží výstavy ke stému výročí Hurvínka. V Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy slibují večer plný objevů a setkání s magistrem Kellym i Albertem Einsteinem. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici slibuje „společné usebrání“ při „alternativně laděném, hudebně-performativním podvečeru“. V Prostějově se budou akcí nazvanou Hvězdná noc symbolicky loučit s původní hvězdárnou, na jejímž místě vznikne nová a modernější. A třeba Muzeum Jindřichohradecka se zaměří na využití i symboliku bylinek a koření.

V Muzeu umění Olomouc je prodloužená otevírací doba příležitostí k derniéře divadelní inscenace, kterou živě doprovodí kapela Zrní. V Praze zatím přihlášené instituce nabízejí kupříkladu večerní procházku minoritským klášterem sv. Jakuba nebo řemeslné a kulinářské workshopy v Národním zemědělském muzeu. I po oficiální tečce se k Festivalu muzejních nocí přihlásí třeba muzea v Novém Městě nad Metují, v Dačicích nebo až v září v Čáslavi.

Festival se koná u příležitosti Mezinárodní dne muzeí, který připadá na 18. května. Zahájení akce je spojeno také s vyhlášením vítězů už zmíněné národní soutěže muzeí Gloria musealis. 

Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek

před 2 hhodinami
USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

07:55Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

před 6 hhodinami
Nervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

před 7 hhodinami
Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

před 14 hhodinami
Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

před 17 hhodinami
Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

VideoFilmové premiéry: Farma zvířat, Iron Maiden nebo návrat Top Gunu

Co nám zbylo z lásky je název islandského filmu a také otázka pro rodinu ve zdánlivě všedním příběhu. Farma zvířat dostává na plátna animované zpracování slavného románu. Animované je i francouzské dobrodružství Malá Amélie o poznání a dětské zvídavosti. Do kin se vrací kultovní film o amerických stíhacích pilotech: Top Gun. A dokument Iron Maiden: Burning Ambition rekapituluje půlstoletou historii heavymetalové kapely.
před 2 hhodinami

Nepodceňujte Connie, ukáže další knižní pokračování Kmotra

Osudy fiktivní mafiánské rodiny Corleonů se dočkají dalšího knižního pokračování. Nejnovější kapitolu k sáze Kmotr připíše americká spisovatelka Adriana Trigianiová. Román pod názvem Connie má vyjít příští rok na podzim a příběh se bude poprvé soustředit na ženskou hrdinku.
před 6 hhodinami

Daniel Žižka postoupil s písní Crossroads do finále Eurovize

Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, jež se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších devíti zemí, zatímco dalších pět soutěž opustilo.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Policie ukázala záznam útěku zloděje lebky svaté Zdislavy

Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů.
před 20 hhodinami

Eurovize znovu „objevuje“ národní jazyky

Posledních dvacet let je Eurovize spojována především s písněmi v angličtině. Ne vždy tomu tak ale bylo. Soutěž stojí na reprezentaci různých kultur a hudebních tradic evropských zemí, a zpočátku proto všechny zúčastněné státy vystupovaly ve svých národních jazycích. O tom, jak se jazyková „krajina“ na Eurovizi v průběhu desetiletí měnila, napsal pro kulturní projekt Artillery novinář Suspilne Culture Vinston Von.
včera v 12:54

Svět knihy se věnuje krimi, přivítá nobelistu Gurnaha či dříve vězněného Sansala

Začíná mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Dorazí nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný Boualem Sansal. Hlavním tématem je Historie a Evropa, program se soustředí také na krimi. Svůj stánek má na pražském Výstavišti i Edice ČT.
včera v 11:36

NS: K organizaci živé produkce je nutný souhlas nositelů autorských práv

Nejvyšší soud vyložil rozhodnutí o tom, koho lze považovat za provozovatele živého provedení díla podle autorského zákona. Podle rozhodnutí musí mít faktický organizátor živé kulturní produkce souhlas nositelů autorských práv, jinak odpovídá za neoprávněné užití díla a je povinen vydat bezdůvodné obohacení. Rozhodnutí souvisí se sporem o produkci Divadla Járy Cimrmana a potvrzuje úspěch Filipa Smoljaka, jehož otec Ladislav je spoluautorem her.
včera v 09:57
