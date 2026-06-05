Izrael tajně poslal komanda do Ázerbájdžánu, píše CNN


před 41 mminutami|Zdroj: CNN, Times of Israel

Izrael během války s Íránem tajně nasadil do Ázerbájdžánu elitní vojenské a zpravodajské jednotky, aby usnadnil operace proti islámské republice. Americké stanici CNN to řekly čtyři zdroje obeznámené se situací, Baku to ale popírá. Izraelci v době konfliktu údajně působili také na základnách v Somalilandu, Iráku a Emirátech.

Dva zdroje uvedly, že jednotky židovského státu operovaly z několika míst v jižním Ázerbájdžánu, a to v blízkosti severní hranice Íránu a v nejbližším bodě jen necelých sto kilometrů od íránského města Tabríz, na které Izrael během války zaútočil.

Na místo byla také nasazena speciální komanda a agenti Mosadu, kteří prováděli zpravodajské mise a operace s drony, uvedly další dva zdroje. Izraeli to umožnilo účinnější dohled nad děním na severu islámské republiky.

Stanice CNN uvedla, že tyto síly měly původně sloužit jako záchranný tým pro případ, že by Írán sestřelil izraelský letoun, ale mise byla rozšířena o zpravodajské služby a operace s drony na podporu izraelské ofenzivy.

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Mezi operacemi, které Jeruzalém údajně vedl z Ázerbájdžánu, byl prý i smrtící úder na velitele speciální operační divize Islámských revolučních gard Rahmána Mokadama.

Ten byl zodpovědný za nábor a výcvik agentů v Íránu i mimo něj a pověřoval je shromažďováním zpravodajských informací o izraelských lídrech, bezpečnostních činitelích, izraelských a západních vojenských zařízeních, přístavech a izraelských lodích po celém světě, poznamenal server Times of Israel (ToI).

Ázerbájdžánské velvyslanectví v USA ve vyjádření pro CNN odmítlo „nepodložená tvrzení týkající se údajného využívání ázerbájdžánského území k operacím proti třetím zemím“.

Teherán dlouhodobě varuje, že židovský stát by mohl využít území Ázerbájdžánu k útokům na islámskou republiku. Ještě v červnu 2025 Baku ujistilo Teherán, že takové využití svého území nedovolí poté, co Izrael zahájil rozsáhlý úder na íránské cíle.

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Strategická spolupráce

Jeruzalém a Baku udržují úzké vojenské a obchodní vazby. Baku dodává Izraeli velký podíl ropy. Na oplátku židovský stát posílá Ázerbájdžánu moderní zbraně, z nichž některé byly použity v konfliktech v Náhorním Karabachu v letech 2016 a 2020 proti Arménii. Ázerbájdžán byl také první zahraniční zemí, která v roce 2016 zakoupila izraelský systém protivzdušné obrany Iron Dome.

Izrael během nedávné války s Íránem také tajně provozoval v africkém Somalilandu tankovací stanici pro stíhačky poté, co jako první země světa uznal jeho samostatnost. Americká média už dříve uvedla, že Jeruzalém během konfliktu nasadil jednotku protivzdušné obrany ve Spojených arabských emirátech a provozoval dvě tajné základny v Iráku.

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Izrael a USA zahájily 28. února bombardování Íránu s cílem svrhnout jeho režim a zničit jeho program balistických raket a jaderného programu.

Americký prezident Donald Trump vyhlásil 8. dubna příměří, ale rozhovory o ukončení války selhávají a Hormuzský průliv zůstává do značné míry zablokovaný. Trump ve čtvrtek prohlásil, že Washington nepotřebuje dohodu s Teheránem o těžbě vysoce obohaceného uranu, který Írán má.

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