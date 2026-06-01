Írán pozastavuje jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu


1. 6. 2026Aktualizovánopřed 48 mminutami|Zdroj: ČT24, Reuters

Teherán podle íránských médií pozastavuje vyjednávání s USA, dokud Izrael nezastaví vojenské akce v Libanonu a Gaze. Íránské námořnictvo zároveň oznámilo kompletní blokádu Hormuzského průlivu i úžiny Bab al-Mandab.

Íránská agentura Tasnim uvedla, že Írán a Fronta odporu, jejíž součástí jsou i jeho šíitští spojenci v Jemenu, Libanonu a Iráku, si stanovily cíl zcela zablokovat Hormuzský i úžinu Bab al-Mandab, s cílem „potrestat“ Izrael a jeho spojence.

„Íránští představitelé a vyjednavači zdůraznili nutnost okamžitého zastavení agresivních a brutálních vojenských operací (...) v Gaze a Libanonu a nutnost úplného stažení (izraelského) režimu z okupovaných oblastí v Libanonu. Dokud nebudou splněny požadavky Íránu a (Fronty) odporu, k žádným rozhovorům nedojde,“ dodala agentura Tasnim.

USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu
Americký letoun F-35A Lightning II, snímek z letounu KC-135 Stratotanker

„Porušení na jedné frontě znamená porušení příměří na všech frontách. Za následky jakéhokoli porušení nesou odpovědnost USA a Izrael,“ uvedl na síti X íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí s odkazem na izraelské operace v Libanonu.

Válka, kterou 28. února zahájily Spojené státy a Izrael, si vyžádala tisíce obětí, zejména v Íránu a Libanonu, připomíná Reuters. Agentura dodala, že konflikt způsobil nárůst cen energií kvůli uzavření Hormuzského průlivu ze strany Teheránu, který je klíčovou globální trasou pro dodávky ropy a zkapalněného zemního plynu.

Načítání...

Výběr redakce

Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku, schválila dividendu

Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku, schválila dividendu

11:56Aktualizovánopřed 9 mminutami
Maďarská vláda podnikne kroky k odvolání prezidenta, oznámil Magyar

Maďarská vláda podnikne kroky k odvolání prezidenta, oznámil Magyar

10:40Aktualizovánopřed 27 mminutami
Loajalita se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

Loajalita se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

09:40Aktualizovánopřed 45 mminutami
Vláda schválila zákon týkající se pravidel odvádění DPH v přeshraničním obchodě

Vláda schválila zákon týkající se pravidel odvádění DPH v přeshraničním obchodě

04:08Aktualizovánopřed 47 mminutami
Írán pozastavuje jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu

Írán pozastavuje jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu

16:05Aktualizovánopřed 48 mminutami
Rakouští studenti zvali na přednášku údajného exčlena al-Káidy, vyvolalo to kritiku

Rakouští studenti zvali na přednášku údajného exčlena al-Káidy, vyvolalo to kritiku

před 1 hhodinou
Čína nemůže Česku určovat, s kým se přátelit, řekl Vystrčil na Tchaj-wanu

Čína nemůže Česku určovat, s kým se přátelit, řekl Vystrčil na Tchaj-wanu

06:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

14:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Maďarská vláda podnikne kroky k odvolání prezidenta, oznámil Magyar

Maďarský premiér Péter Magyar po setkání s prezidentem Tamásem Sulyokem prohlásil, že vláda okamžitě zahájí právní kroky nezbytné k výměně prezidenta. Vládní strana Tisza disponuje v parlamentu ústavní většinou. Magyar označuje Sulyoka, který je ve funkci od roku 2024, za loutku předchozího premiéra Viktora Orbána.
10:40Aktualizovánopřed 27 mminutami

Írán pozastavuje jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu

Teherán podle íránských médií pozastavuje vyjednávání s USA, dokud Izrael nezastaví vojenské akce v Libanonu a Gaze. Íránské námořnictvo zároveň oznámilo kompletní blokádu Hormuzského průlivu i úžiny Bab al-Mandab.
16:05Aktualizovánopřed 48 mminutami

Nový zákon může otevřít cestu k návratu parthenónských mramorů z Louvru

Nový právní rámec, který ve Francii vstoupil v platnost na začátku května, znovu otevřel otázku navracení kulturního dědictví a vnesl nové okolnosti do debaty kolem parthenónských mramorů uložených v muzeu Louvre.
před 1 hhodinou

Rakouští studenti zvali na přednášku údajného exčlena al-Káidy, vyvolalo to kritiku

Silnou kritiku na rakouské politické scéně vyvolalo rozhodnutí studentů vídeňské univerzity pozvat na přednášku někdejšího údajného člena teroristické organizace al-Káida a bývalého vězně na americké základně Guantánamo Mohamedoua Oulda Slahiho. Napsala to agentura APA, podle níž část politiků pozvánku kritizuje jako neuvěřitelný skandál či prosazování levicové agendy.
před 1 hhodinou

Čína nemůže Česku určovat, s kým se přátelit, řekl Vystrčil na Tchaj-wanu

Čína nemůže České republice říkat, s kým se má přátelit, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil na úvod návštěvy Tchaj-wanu. Podle tchajwanské tiskové agentury CNA tak reagoval na prohlášení čínského velvyslanectví v Praze, které Vystrčila obvinilo z vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Cesta se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Vystrčil s delegací přiletěl na Tchaj-wan přímou komerční linkou.
06:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Osm tisíc. Rusko v květnu poslalo proti Ukrajině dosud nejvíc dronů

Rusko za květen na Ukrajinu vyslalo 8150 dronů s dlouhým doletem. Bylo to nejvíce od začátku plnohodnotné pozemní ruské invaze na Ukrajinu, uvádí agentura AFP ve své analýze, kterou sestavila na základě hlášení zveřejňovaných pravidelně ukrajinskými vzdušnými silami. Ukrajina opakovaně žádá západní spojence, aby podpořili její protivzdušnou obranu.
před 2 hhodinami

Buddhisté oslavili svátek Vesak, den narození Buddhy

Na první květnový úplněk připadá již více než půl století oslava narození, dosažení nirvány i smrti Buddhy Gautamy. Tradice tohoto svátku však sahá přinejmenším do pátého až šestého století. Slaví se především v jihoasijských zemích s výrazným zastoupením buddhistických věřících. V chrámech procesí mnichů a mnišek recitují sútry nebo vykonávají obřad omývání Buddhovy sochy. Věřící pokládají drobné dary a květiny či zapalují vonné svíčky. Důležitý důraz je kladen na dobré skutky, které mají zlepšit karmu jednotlivce i jeho blízkých. Mezi takové činy patří například darování jídla obyvatelům klášterů nebo vypouštění zvířat na svobodu. Lidé se často také zdržují pojídání masa a pití alkoholu.
před 3 hhodinami

Francouzské námořnictvo zadrželo tanker plující z Ruska

Francouzské námořnictvo v Atlantickém oceánu s podporou partnerů zadrželo tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny mezinárodní sankce, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Plavidlo nazvané Tagor námořnictvo obsadilo v mezinárodních vodách v neděli, Kreml to označil na nezákonné. Podle agentury AFP je to čtvrtý tanker, který Francie takto zastavila. „Naše odhodlání je neochvějné a naprosté,“ dodal Macron.
09:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...