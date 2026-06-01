Írán pozastavuje jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu

Teherán podle íránských médií pozastavuje vyjednávání s USA, dokud Izrael nezastaví vojenské akce v Libanonu a Gaze. Íránské námořnictvo zároveň oznámilo kompletní blokádu Hormuzského průlivu i úžiny Bab al-Mandab.
Íránská agentura Tasnim uvedla, že Írán a Fronta odporu, jejíž součástí jsou i jeho šíitští spojenci v Jemenu, Libanonu a Iráku, si stanovily cíl zcela zablokovat Hormuzský i úžinu Bab al-Mandab, s cílem „potrestat“ Izrael a jeho spojence.
„Íránští představitelé a vyjednavači zdůraznili nutnost okamžitého zastavení agresivních a brutálních vojenských operací (...) v Gaze a Libanonu a nutnost úplného stažení (izraelského) režimu z okupovaných oblastí v Libanonu. Dokud nebudou splněny požadavky Íránu a (Fronty) odporu, k žádným rozhovorům nedojde,“ dodala agentura Tasnim.
„Porušení na jedné frontě znamená porušení příměří na všech frontách. Za následky jakéhokoli porušení nesou odpovědnost USA a Izrael,“ uvedl na síti X íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí s odkazem na izraelské operace v Libanonu.
Válka, kterou 28. února zahájily Spojené státy a Izrael, si vyžádala tisíce obětí, zejména v Íránu a Libanonu, připomíná Reuters. Agentura dodala, že konflikt způsobil nárůst cen energií kvůli uzavření Hormuzského průlivu ze strany Teheránu, který je klíčovou globální trasou pro dodávky ropy a zkapalněného zemního plynu.
