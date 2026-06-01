Rusko v květnu poslalo proti Ukrajině rekordních více než osm tisíc dronů

Rusko za květen na Ukrajinu vyslalo 8150 dronů s dlouhým doletem. Bylo to nejvíce od začátku plnohodnotné pozemní ruské invaze na Ukrajinu, uvádí agentura AFP ve své analýze, kterou sestavila na základě hlášení zveřejňovaných pravidelně ukrajinskými vzdušnými silami. Ukrajina opakovaně žádá západní spojence, aby podpořili její protivzdušnou obranu.
Ukrajinská armáda je stále úspěšnější co do zneškodňování ruských bezpilotních letounů, ale při sestřelování ruských raket a střel je stále závislá na dodávkách ze Západu. Naléhá na Spojené státy, aby jí poskytly další munici do protiraketových systémů Patriot.
Intenzita ruských náletů stoupá, rekordní byl už duben, kdy ruská armáda proti Ukrajině vyslala skoro 6600 bezpilotních letounů s dlouhým doletem. Rusko také proti Ukrajině za uplynulý měsíc vypálilo 211 raket a střel různých typů.
Podle údajů ukrajinských vzdušných sil protivzdušná obrana zachytila přes devadesát procent nepřátelských dronů a střel.
Jeden z nejrozsáhlejších útoků za celé měsíce zažil Kyjev 24. května, kdy ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřely dvě dívky, skoro devadesát lidí utrpělo zranění. Další dva lidé přišli o život v okolí Kyjeva. Rusko při tomto útoku potřetí během své plnohodnotné války proti Ukrajině, která trvá od února 2022, použilo hypersonickou raketu středního doletu Orešnik.