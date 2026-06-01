Maďarská vláda podnikne kroky k odvolání prezidenta, oznámil Magyar

Maďarský premiér Péter Magyar po setkání s prezidentem Tamásem Sulyokem prohlásil, že vláda okamžitě zahájí právní kroky nezbytné k výměně prezidenta. Vládní strana Tisza disponuje v parlamentu ústavní většinou. Magyar označuje Sulyoka, který je ve funkci od roku 2024, za loutku předchozího premiéra Viktora Orbána.
„Budeme jednat, abychom odstranili všechny loutky,“ řekl Magyar. Odhadl, že potrvá asi měsíc, než se podaří přijmout potřebné změny legislativy.
Magyar odmítl upřesnit, zda v Maďarsku zůstane stávající volba hlavy státu parlamentem, anebo se země dočká přímých voleb prezidenta.
Magyar dal dříve prezidentovi a dalším vysoce postaveným činitelům spjatým s Orbánovou érou lhůtu do nedělní půlnoci na odstoupení. Sulyok ještě před vypršením ultimáta zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava.
Magyar po schůzce s prezidentem zopakoval, že Sulyok nemůže zůstat ve funkci hlavy státu, protože vždy mlčel i ve chvílích, kdy se měl postavit Orbánově vládě, například při omezování svobody shromažďování, potlačování opozice či zneužívání tajné služby proti straně Tisza.
„Tamás Sulyok se nikdy nepostavil za napadané ani na obranu právního státu. I na Den dětí obhajuje pouze svůj měsíční plat 6,3 milionu (asi 430 tisíc korun),“ tvrdí Magyar.
Tisza vyhrála dubnové parlamentní volby a ukončila tak šestnáctiletou vládu premiéra Orbána. Magyar, jehož strana získala ústavní většinu, po svém vítězství lidem slíbil změnu režimu.