V úterý se vyjasní, ve středu bude ale opět pršet


1. 6. 2026
Zdroj: ČT24

Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém pondělí se v úterý vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. Po nedělních silných bouřkách na jihu Čech zůstává bez elektrické energie 300 odběratelů.

Pondělí bude deštivé, pršet bude na většině území, ojediněle se vyskytnou bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat. Denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia. V bouřkách může spadnout kolem 25 litrů vody na metr čtvereční. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Úterý přinese slunečné počasí, během dne bude od západu opět přibývat oblačnosti a večer může na západě země pršet. Teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů.

Ve středu bude převládat oblačné počasí s deštěm, místy meteorologové očekávají bouřky. Na Moravě a ve Slezsku může napršet až 25 milimetrů. Denní teploty budou mezi 17 a 22 stupni.

Čtvrtek bude podle ČHMÚ zase převážně slunečný s letními teplotami, které mohou vystoupat až k 27 stupňům.

Přeháňky a ojedinělé bouřky meteorologové očekávají i na konci týdne, denní teploty budou nad 20 stupni.

Následky bouřek na jihu Čech

V neděli se na jihu Čech ocitlo bez proudu až deset tisíc domácností. Přes noc se situace uklidňovala a nejsou hlášeny nové poruchy. Bez elektřiny je stále tři sta odběratelů, sdělil Roman Šperňák za distributora EG.D.

Přes Česko přešly silné bouřky, bez proudu skončily tisíce lidí
Spadlý strom na jihu Čech (31. května 2026)

Nyní distributor eviduje jedenáct poruch na vedení vysokého napětí. Během nedělního večera se jim podařilo obnovit dodávky do většiny zasažených oblastí. Aktuální omezení přetrvávají na jihu Českobudějovicka a na Kaplicku. „Věříme, že během dneška se všechny dodávky povede obnovit,“ dodal Šperňák.

Jihočeští hasiči evidují během noci deset dalších výjezdů k popadaným stromům. Celkem od nedělního odpoledne zaznamenali téměř tři sta výjezdů napříč krajem, uvedli na síti X.

Přes Česko přešly silné bouřky, bez proudu skončily tisíce lidí

Hasiči především v Jihočeském kraji řešili na mnoha místech následky odpoledních bouřek. Šlo o úklid spadaných větví a čerpání vody ze sklepů. Tisíce lidí v regionu skončily bez elektřiny. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v neděli odpoledne napršelo na jihu Čech místy i přes 40 milimetrů. Foukal i silný vítr a padaly kroupy. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do nedělní půlnoci na většině území Čech vyjma Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje, ale také pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

Jihozápad Čech odpoledne zasáhly v sobotu první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti přes 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až třicet milimetrů srážek, tedy třicet litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu.
30. 5. 2026Aktualizováno30. 5. 2026

Hurikánová sezona bude letos zřejmě slabší, stoupá hrozba tajfunů

S červnem začíná hurikánová sezona v Atlantiku. Oblast tropického oceánu, která je klíčová pro vývoj hurikánů, je teď sice nadprůměrně teplá, přesto meteorologové z amerického NOAA (Národního úřadu pro oceány a atmosféru) letos očekávají spíše klidnější průběh. Silné by naopak mohly být tajfuny v Pacifiku.
29. 5. 2026

Evropa se otepluje dvakrát rychleji než průměr světa. Současná vedra jsou dokladem

V Evropě tento týden padly teplotní rekordy mimo jiné ve Velké Británii, Irsku a Francii. Za horkem, které se obvykle vyskytuje až na vrcholu léta, stojí takzvaná „teplotní kopule“ teplého vzduchu ze severní Afriky, která se ocitla uvězněná pod tlakovou výší nad západní Evropou. A vliv má i fakt, že Evropa se otepluje výrazně rychleji než zbytek planety – každá další vlna veder je tak vzhledem k tomuto vyššímu základu intenzivnější.
29. 5. 2026

Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření

Část Evropy dál sužují mimořádně vysoké teploty. Itálie ve čtvrtek vydala nejvyšší stupeň výstrahy před vedrem pro Řím a další čtyři města na severu země, zatímco Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. Vlny veder v posledních dnech zasáhly také Francii, Británii či Španělsko, informovala agentura AFP.
28. 5. 2026

Slunečné počasí vydrží do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky

V Česku vydrží slunečné počasí do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky. Teploty se ve čtvrtek udrží většinou pod 25 stupni Celsia, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
28. 5. 2026

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce začínají šetřit vodou. Letos spadlo podle meteorologů nejméně srážek za posledních 64 let a sucho zhoršují i vysoké teploty. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu začínají omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Předslav na Klatovsku se už dokonce obrátila na Správu státních hmotných rezerv (SSHR) se žádostí o zapůjčení cisterny.
26. 5. 2026Aktualizováno26. 5. 2026
