V úterý se vyjasní, ve středu bude ale opět pršet

Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém pondělí se v úterý vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. Po nedělních silných bouřkách na jihu Čech zůstává bez elektrické energie 300 odběratelů.
Pondělí bude deštivé, pršet bude na většině území, ojediněle se vyskytnou bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat. Denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia. V bouřkách může spadnout kolem 25 litrů vody na metr čtvereční. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Úterý přinese slunečné počasí, během dne bude od západu opět přibývat oblačnosti a večer může na západě země pršet. Teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů.
Ve středu bude převládat oblačné počasí s deštěm, místy meteorologové očekávají bouřky. Na Moravě a ve Slezsku může napršet až 25 milimetrů. Denní teploty budou mezi 17 a 22 stupni.
Čtvrtek bude podle ČHMÚ zase převážně slunečný s letními teplotami, které mohou vystoupat až k 27 stupňům.
Přeháňky a ojedinělé bouřky meteorologové očekávají i na konci týdne, denní teploty budou nad 20 stupni.
Následky bouřek na jihu Čech
V neděli se na jihu Čech ocitlo bez proudu až deset tisíc domácností. Přes noc se situace uklidňovala a nejsou hlášeny nové poruchy. Bez elektřiny je stále tři sta odběratelů, sdělil Roman Šperňák za distributora EG.D.
Nyní distributor eviduje jedenáct poruch na vedení vysokého napětí. Během nedělního večera se jim podařilo obnovit dodávky do většiny zasažených oblastí. Aktuální omezení přetrvávají na jihu Českobudějovicka a na Kaplicku. „Věříme, že během dneška se všechny dodávky povede obnovit,“ dodal Šperňák.
Jihočeští hasiči evidují během noci deset dalších výjezdů k popadaným stromům. Celkem od nedělního odpoledne zaznamenali téměř tři sta výjezdů napříč krajem, uvedli na síti X.