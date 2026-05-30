Většinu Čech a část Moravy mohou zasáhnout silné bouřky s větrem a kroupami


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Většinu Čech a část Moravy zasáhnou v sobotu a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z výstrahy, kterou v sobotu dopoledne zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až třicet milimetrů srážek, tedy třicet litrů na metr čtvereční.

Výstraha před silnými bouřkami se v sobotu týká od 12:00 do 19:00 Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, jihozápadu Středočeského kraje a Vysočiny a Znojemska v Jihomoravském kraji. V neděli od 12:00 do půlnoci se výstraha rozšíří kromě zmíněných regionů na Prahu a většinu území Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny.

V sobotu očekávají meteorologové ve zmíněných oblastech ojedinělý výskyt silných bouřek s menšími kroupami a nárazy větru o rychlosti až dvacet metrů za sekundu, tedy 72 kilometrů za hodinu. V neděli se pak kromě krupobití a silného větru mohou vyskytnout blesky a přívalový déšť, který by mohl způsobit lokální záplavy.

Zvláště řidiči by si podle meteorologů měli dávat po oba dny pozor při cestách v daných regionech. Hrozí také zaplavení sklepů či podjezdů. Vítr a kroupy zase mohou lámat větve, což by mohlo omezit provoz na silnicích i železnicích.

ČHMÚ také zároveň omezil dříve vydanou výstrahu před rizikem požárů. Platí nadále jen v Praze a jejím okolí ve Středočeském kraji, na jihovýchodě Ústeckého kraje a jihu Libereckého kraje.

Většinu Čech a část Moravy zasáhnou v sobotu a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z výstrahy, kterou v sobotu dopoledne zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až třicet milimetrů srážek, tedy třicet litrů na metr čtvereční.
Do Jablonného se vrátila lebka svaté Zdislavy, veřejnost ji uvidí naposledy

Do baziliky v Jablonném v Podještědí se při Zdislavské pouti vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání zástupcům církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Lidé stáli i v uličkách.
08:26Aktualizovánopřed 53 mminutami

Tísňová SMS policii či sdílení polohy. Aplikace Maják má skoro 50 tisíc uživatelů

Přivolat všechny složky IZS, kontaktovat policii pomocí tísňové zprávy nebo sdílet polohu. To všechno umožňuje bezpečnostní aplikace Maják. Za necelých sedm měsíců fungování si ji stáhlo bezmála 49 tisíc uživatelů. Lidé ji zatím využili ve více než šestnácti stech případech. Nejčastěji pomáhá funkce tichý chat, která umožňuje poslat SMS na policii, sdělil České televizi ředitel organizace Aplikace Maják Roman Brunik. V budoucnu by tvůrci chtěli publikovat i nová vládní opatření.
před 2 hhodinami

Cenu Evropské unie za literaturu dostala Kaprálová za román Mariborská hypnóza

Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze čtrnácti nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě, vyplývá z prohlášení evropského programu Kreativní Evropa.
před 3 hhodinami

Složité operace jen někde, chce Vojtěch. Lidé mohou za péčí jezdit dál

Složité operace se možná budou provádět jen v některých nemocnicích. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) chce, aby vybrané výkony mohli provádět jen lékaři na specializovaných odděleních. Argumentuje vyšší bezpečností a zkušeností týmů. Prodloužení čekacích lhůt podle šéfa resortu nehrozí. Část pacientů ale bude muset za péčí dojíždět dál.
před 16 hhodinami

Video„Šlo o kotníky.“ Svatojánské proudy částečně zasypalo kamení, trasa je uzavřená

Vůbec první turistická trasa v Česku, kterou vyznačil Klub českých turistů, je zavřená. Povodí Vltavy stezku Svatojánské proudy uzavřelo kvůli havarijnímu stavu. Její část zasypalo kamení. „Teď jsme odhalili jedno sesypání hned po zimě přímo na stezku. Dalo se to projít, ale šlo o kotníky. V tu chvíli jsme objednali geotechnický posudek,“ řekl vedoucí provozního střediska Povodí Vltavy Jan Kareis. V okolí ale momentálně žádná upozornění na pád kamení ani zátarasy nejsou. Místní obyvatele už vedení obcí informovalo. Zdejší živnostníci se nyní obávají možného odlivu turistů. Povodí Vltavy čeká na důkladný průzkum celé lokality, který rozhodne o nezbytných opatřeních. Kdy se stezka otevře, se v tuto chvíli neví.
před 16 hhodinami

Čas je vzácný, sněmovní řečníci by s ním neměli plýtvat, míní Kysela

„Přinejmenším předchozí volební období ukázalo, že jednání o programu sněmovny je zdrojem největších časových ztrát. To ve vzdálenější minulosti nebývalo. Nyní je to standard, ale měli bychom se ho zbavit,“ řekl k dění v Poslanecké sněmovně ústavní právník Jan Kysela s tím, že „je obecně známo, že čas je vzácný parlamentní statek“. Interview ČT24 moderoval Jiří Václavek.
před 16 hhodinami

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky – střídání prezenční a distanční výuky – v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Podle úřadu tento režim zkouší omezený počet škol a vzorek neposkytuje reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Zapojené instituce mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu, ověřování mělo trvat do roku 2028. Podklady vyhodnotí Národní pedagogický institut (NPI).
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
