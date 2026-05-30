Většinu Čech a část Moravy mohou zasáhnout silné bouřky s větrem a kroupami

Většinu Čech a část Moravy zasáhnou v sobotu a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z výstrahy, kterou v sobotu dopoledne zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až třicet milimetrů srážek, tedy třicet litrů na metr čtvereční.
Výstraha před silnými bouřkami se v sobotu týká od 12:00 do 19:00 Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, jihozápadu Středočeského kraje a Vysočiny a Znojemska v Jihomoravském kraji. V neděli od 12:00 do půlnoci se výstraha rozšíří kromě zmíněných regionů na Prahu a většinu území Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny.
V sobotu očekávají meteorologové ve zmíněných oblastech ojedinělý výskyt silných bouřek s menšími kroupami a nárazy větru o rychlosti až dvacet metrů za sekundu, tedy 72 kilometrů za hodinu. V neděli se pak kromě krupobití a silného větru mohou vyskytnout blesky a přívalový déšť, který by mohl způsobit lokální záplavy.
Zvláště řidiči by si podle meteorologů měli dávat po oba dny pozor při cestách v daných regionech. Hrozí také zaplavení sklepů či podjezdů. Vítr a kroupy zase mohou lámat větve, což by mohlo omezit provoz na silnicích i železnicích.
ČHMÚ také zároveň omezil dříve vydanou výstrahu před rizikem požárů. Platí nadále jen v Praze a jejím okolí ve Středočeském kraji, na jihovýchodě Ústeckého kraje a jihu Libereckého kraje.