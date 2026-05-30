Veřejnost naposledy uvidí lebku svaté Zdislavy, církev ji uloží do hrobky


30. 5. 2026Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Bez nejcennější relikvie začala v sobotu ráno v Jablonném v Podještědí Zdislavská pouť. Lebku svaté Zdislavy ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a sv. Zdislavy, do baziliky by se měla vrátit až při hlavní bohoslužbě před polednem. V sobotu může veřejnost vidět lebku svaté Zdislavy naposledy, církev ji chce uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. Znovu lebku vystavovat nebude, je příliš křehká.

„V posledních dnech probíhají velké debaty o uložení lebky do hrobky, (…) zaslechl jsem nápad, že by se mohla vyrobit skleněná replika, která by byla vystavena v bazilice,“ sdělil redaktorce ČT Barboře Silné starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl (nez.). Dodal, že někteří místní se obávají toho, aby se během dne nevrátil pachatel. „I proto policie posílila hlídky, na bezpečnost dohlíží také strážníci městské policie,“ uvedla redaktorka ČT Silná.

První ranní bohoslužbu začal sloužit děkan baziliky Pavel Maria Mayer právě u vyloupeného oltáře. Na první mši dorazily podle ČTK asi tři desítky věřících.

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice
Lebka svaté Zdislavy

Relikviář s rozbitým sklem, z něhož byla lebka světice před osmnácti dny ukradena, na postranním oltáři baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy zůstal jako připomínka svatokrádeže. Do chrámu se cenná relikvie vrátí při bohoslužbě po 11:00, sloužit ji bude pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Lebku, kterou ošetřili restaurátoři, měla policie předat církvi přímo při mši, učiní to ale z bezpečnostních důvodů už před ní, bez kamer. Do večera ji pak věřící mohou vidět v chrámu, hlídat ji budou policisté.

V 07:00 se sešli věřící také před kostelem sv. Jana Křtitele ve zhruba deset kilometrů vzdálené Zdislavě, odkud do Jablonného v Podještědí vychází procesí vedené arcibiskupem. Pěší pouť se v novodobé historii koná teprve podruhé, tradici obnovil právě Přibyl loni u příležitosti 30 let od Zdislavina svatořečení, ještě jako biskup litoměřické diecéze. Do Jablonného by měli poutníci dorazit kolem 10:00. Zatímco při ranní mši bylo město tiché a jen u chrámu a na náměstí chystali obchodníci prodejní stánky, po 8:30 už ruchu přibylo, od 09:00 bude další mše.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Patronka rodin

Mezi věřícími na první ranní bohoslužbě byla i Christiana, která dorazila z Děčína. „Jezdíme sem každoročně takhle ráno na mši, Zdislava je moje biřmovací patronka, líbí se mi, že má vztah k rodinám, to je vlastně to nejdůležitější společenství. Mám ráda ten klid ráno, opravdu jsem s ní, promlouvám s ní, přemýšlím nad věcmi,“ řekla ČTK mladá žena.

Když se dozvěděla o krádeži, zhrozila se. „Úplně se mi z toho udělalo špatně, pak jsem si řekla, že ten člověk možná potřebuje pomoc, že ji možná potřebuje víc než my věřící. Tak jsem si řekla, že se pomodlím ke svatému Antonínu Paduánskému, aby se našla. A pak se najednou našla, mám z toho radost,“ dodala.

Pachatel chtěl lebku svaté Zdislavy zalitou v betonu pohřbít v řece
Pohled na boční oltář, odkud byla odcizena lebka svaté Zdislavy

Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také Libereckého kraje, litoměřické diecéze a českého národa. Blahoslavena byla v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji v roce 1995 prohlásil za svatou. Bazilika v Jablonném stojí na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky. Lebka světice byla v chrámu vystavena téměř 120 let v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s jejím hrobem.

Z oltáře zloděj relikvii nevyčíslitelné hodnoty ukradl 12. května před večerní bohoslužbou, zabezpečení bylo v tu dobu vypnuté. Policie muže dopadla o dva dny později. Lebku světice zalil zloděj do betonu, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. Policie zřejmě lebku zachránila v poslední chvíli, o den později by podle vyšetřovatele skončila na dně řeky.

Bez nejcennější relikvie začala v sobotu ráno v Jablonném v Podještědí Zdislavská pouť. Lebku svaté Zdislavy ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a sv. Zdislavy, do baziliky by se měla vrátit až při hlavní bohoslužbě před polednem. V sobotu může veřejnost vidět lebku svaté Zdislavy naposledy, církev ji chce uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. Znovu lebku vystavovat nebude, je příliš křehká.
Cenu Evropské unie za literaturu dostala Kaprálová za román Mariborská hypnóza

Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze čtrnácti nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě, vyplývá z prohlášení evropského programu Kreativní Evropa.
před 46 mminutami

Složité operace jen někde, chce Vojtěch. Lidé mohou za péčí jezdit dál

Složité operace se možná budou provádět jen v některých nemocnicích. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) chce, aby vybrané výkony mohli provádět jen lékaři na specializovaných odděleních. Argumentuje vyšší bezpečností a zkušeností týmů. Prodloužení čekacích lhůt podle šéfa resortu nehrozí. Část pacientů ale bude muset za péčí dojíždět dál.
před 13 hhodinami

Video„Šlo o kotníky.“ Svatojánské proudy částečně zasypalo kamení, trasa je uzavřená

Vůbec první turistická trasa v Česku, kterou vyznačil Klub českých turistů, je zavřená. Povodí Vltavy stezku Svatojánské proudy uzavřelo kvůli havarijnímu stavu. Její část zasypalo kamení. „Teď jsme odhalili jedno sesypání hned po zimě přímo na stezku. Dalo se to projít, ale šlo o kotníky. V tu chvíli jsme objednali geotechnický posudek,“ řekl vedoucí provozního střediska Povodí Vltavy Jan Kareis. V okolí ale momentálně žádná upozornění na pád kamení ani zátarasy nejsou. Místní obyvatele už vedení obcí informovalo. Zdejší živnostníci se nyní obávají možného odlivu turistů. Povodí Vltavy čeká na důkladný průzkum celé lokality, který rozhodne o nezbytných opatřeních. Kdy se stezka otevře, se v tuto chvíli neví.
před 13 hhodinami

Čas je vzácný, sněmovní řečníci by s ním neměli plýtvat, míní Kysela

„Přinejmenším předchozí volební období ukázalo, že jednání o programu sněmovny je zdrojem největších časových ztrát. To ve vzdálenější minulosti nebývalo. Nyní je to standard, ale měli bychom se ho zbavit,“ řekl k dění v Poslanecké sněmovně ústavní právník Jan Kysela s tím, že „je obecně známo, že čas je vzácný parlamentní statek“. Interview ČT24 moderoval Jiří Václavek.
před 13 hhodinami

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky – střídání prezenční a distanční výuky – v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Podle úřadu tento režim zkouší omezený počet škol a vzorek neposkytuje reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Zapojené instituce mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu, ověřování mělo trvat do roku 2028. Podklady vyhodnotí Národní pedagogický institut (NPI).
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se vzdal mandátu poslance. Učinil tak notářským zápisem, uvedl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). V dolní komoře by Berana podle volebního serveru mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Poslanci v pátek v závěrečném kole řešili novelu zákona o podpoře bydlení. Ta zahrnuje mimo jiné přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. K hlasování o předloze se ale zákonodárci v pátek nedostali. Po 14:00 pak měli pokračovat ve druhém kole projednávání koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Schůze však byla krátce před 14:20 přerušena do středy 3. června.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
