Veřejnost naposledy uvidí lebku svaté Zdislavy, církev ji uloží do hrobky

Bez nejcennější relikvie začala v sobotu ráno v Jablonném v Podještědí Zdislavská pouť. Lebku svaté Zdislavy ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a sv. Zdislavy, do baziliky by se měla vrátit až při hlavní bohoslužbě před polednem. V sobotu může veřejnost vidět lebku svaté Zdislavy naposledy, církev ji chce uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. Znovu lebku vystavovat nebude, je příliš křehká.
„V posledních dnech probíhají velké debaty o uložení lebky do hrobky, (…) zaslechl jsem nápad, že by se mohla vyrobit skleněná replika, která by byla vystavena v bazilice,“ sdělil redaktorce ČT Barboře Silné starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl (nez.). Dodal, že někteří místní se obávají toho, aby se během dne nevrátil pachatel. „I proto policie posílila hlídky, na bezpečnost dohlíží také strážníci městské policie,“ uvedla redaktorka ČT Silná.
První ranní bohoslužbu začal sloužit děkan baziliky Pavel Maria Mayer právě u vyloupeného oltáře. Na první mši dorazily podle ČTK asi tři desítky věřících.
Relikviář s rozbitým sklem, z něhož byla lebka světice před osmnácti dny ukradena, na postranním oltáři baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy zůstal jako připomínka svatokrádeže. Do chrámu se cenná relikvie vrátí při bohoslužbě po 11:00, sloužit ji bude pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Lebku, kterou ošetřili restaurátoři, měla policie předat církvi přímo při mši, učiní to ale z bezpečnostních důvodů už před ní, bez kamer. Do večera ji pak věřící mohou vidět v chrámu, hlídat ji budou policisté.
V 07:00 se sešli věřící také před kostelem sv. Jana Křtitele ve zhruba deset kilometrů vzdálené Zdislavě, odkud do Jablonného v Podještědí vychází procesí vedené arcibiskupem. Pěší pouť se v novodobé historii koná teprve podruhé, tradici obnovil právě Přibyl loni u příležitosti 30 let od Zdislavina svatořečení, ještě jako biskup litoměřické diecéze. Do Jablonného by měli poutníci dorazit kolem 10:00. Zatímco při ranní mši bylo město tiché a jen u chrámu a na náměstí chystali obchodníci prodejní stánky, po 8:30 už ruchu přibylo, od 09:00 bude další mše.
Patronka rodin
Mezi věřícími na první ranní bohoslužbě byla i Christiana, která dorazila z Děčína. „Jezdíme sem každoročně takhle ráno na mši, Zdislava je moje biřmovací patronka, líbí se mi, že má vztah k rodinám, to je vlastně to nejdůležitější společenství. Mám ráda ten klid ráno, opravdu jsem s ní, promlouvám s ní, přemýšlím nad věcmi,“ řekla ČTK mladá žena.
Když se dozvěděla o krádeži, zhrozila se. „Úplně se mi z toho udělalo špatně, pak jsem si řekla, že ten člověk možná potřebuje pomoc, že ji možná potřebuje víc než my věřící. Tak jsem si řekla, že se pomodlím ke svatému Antonínu Paduánskému, aby se našla. A pak se najednou našla, mám z toho radost,“ dodala.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také Libereckého kraje, litoměřické diecéze a českého národa. Blahoslavena byla v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji v roce 1995 prohlásil za svatou. Bazilika v Jablonném stojí na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky. Lebka světice byla v chrámu vystavena téměř 120 let v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s jejím hrobem.
Z oltáře zloděj relikvii nevyčíslitelné hodnoty ukradl 12. května před večerní bohoslužbou, zabezpečení bylo v tu dobu vypnuté. Policie muže dopadla o dva dny později. Lebku světice zalil zloděj do betonu, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. Policie zřejmě lebku zachránila v poslední chvíli, o den později by podle vyšetřovatele skončila na dně řeky.