15. 5. 2026
Policie už má ukradenou lebku svaté Zdislavy, potvrdila ČT státní zástupkyně Veronika Klapková. Podezřelého z krádeže zadržela ve čtvrtek. Muž, který lebku ukradl, ji zalil do betonu. Relikvii se nyní snaží vyjmout specialisté. Zadržený podle policie vypověděl, že chtěl ostatky pohřbít v řece.

Podle zdroje blízkého vyšetřování se podezřelý ke krádeži přiznal, lebku ale nechtěl prodat, nelíbilo se mu však, že je v kostele lebka vystavená odděleně od těla. Chtěl ji pohřbít, aby měla klid, uvedl zdroj.

Kriminalisté už ve čtvrtek naznačili, že s vysokou mírou pravděpodobnosti vědí, kde vzácná relikvie je. „Pracujeme na tom,“ informovala ve čtvrtek regionální mluvčí policie Ivana Baláková na dotaz, zda má policie lebku ve svém držení. Více zatím sdělit nechtěla. „Je to složité, více k tomu nelze říci,“ dodala.

Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy
Rozbitý relikviář, ve kterém byla uložená lebka svaté Zdislavy, 14. května 2026

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
ŽivěPoslanci schválili dvě sociální předlohy. Nyní řeší novelu k rozpočtům

Sněmovna v pátek pokračuje v závěrečném schvalování novely zákonů o veřejných rozpočtech. Již předtím poslanci ve třetím čtení schválili dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Druhá novela uzákoní už nastálo výplatu vyšší dávky na mobilitu lidem s domácí podporou dýchání kvůli energetické náročnosti přístrojů. Zvedne ji o stokorunu na tři tisíce korun měsíčně.
Maturanti byli letos úspěšnější. Zkouškou prošlo devadesát procent

U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5 procenta zhruba z 80 600 studentů, kteří zkoušku konali poprvé. Loni neuspělo 12,3 procenta takzvaných prvomaturantů.
V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet

V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) bude výstrahu dále upřesňovat.
V kladenských pekárnách hořelo, škodu odhadují na sto milionů korun

V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory, oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na sto milionů korun. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel požárů ve spolupráci s policií a Technickým ústavem požární ochrany, řekl v pátek mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. V ulici U Kožovy hory sídlí pekárny La Lorraine.
Systém DiPSy hlásí výpadky. Má ukazovat výsledky přijímacích zkoušek

Elektronický systém DiPSy, kde se od pátku zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je přetížený, řekl mluvčí státní organizace Cermat Kiril Christov. Informace o tom, zda a na jakou školu byli uchazeči přijati, se v systému objevily brzy po půlnoci. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo podle Cermatu více zájemců než vloni.
Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Zástupci všech poslaneckých klubů se ve čtvrtek sešli na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jednali o změnách v superdávce. Týkat se mají například podpory samoživitelů nebo nákladů na bydlení. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce úpravy ve sněmovně prosadit do konce října.
