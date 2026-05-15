Policie už má ukradenou lebku svaté Zdislavy, potvrdila ČT státní zástupkyně Veronika Klapková. Podezřelého z krádeže zadržela ve čtvrtek. Muž, který lebku ukradl, ji zalil do betonu. Relikvii se nyní snaží vyjmout specialisté. Zadržený podle policie vypověděl, že chtěl ostatky pohřbít v řece.
Podle zdroje blízkého vyšetřování se podezřelý ke krádeži přiznal, lebku ale nechtěl prodat, nelíbilo se mu však, že je v kostele lebka vystavená odděleně od těla. Chtěl ji pohřbít, aby měla klid, uvedl zdroj.
Kriminalisté už ve čtvrtek naznačili, že s vysokou mírou pravděpodobnosti vědí, kde vzácná relikvie je. „Pracujeme na tom,“ informovala ve čtvrtek regionální mluvčí policie Ivana Baláková na dotaz, zda má policie lebku ve svém držení. Více zatím sdělit nechtěla. „Je to složité, více k tomu nelze říci,“ dodala.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.
