Poslanci budou hlasovat o sněmovních nominantech na státní vyznamenání


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat, nebo jej naopak doplňovat. Na programu jednání dolní komory jsou ale zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Poslanci mají také pokračovat ve druhém čtení koaliční novely stavebního zákona.

Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být také třeba spisovatel Milan Kundera, někdejší ministři zahraničí Jaroslav Šedivý a obrany Luboš Dobrovský či bývalý diplomat a politik Michael Žantovský. Řád Bílého lva by poslanci mohli navrhnout rovněž pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké pardubické Marii Immaculatu Brandisovou.

Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by mohli patřit podnikatel Radim Passer, herec a moderátor Marek Eben, bývalý ministr kultury Daniel Herman, herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada a kriminalista Jiří Markovič. Poslanci by mohli navrhnout také hokejového reprezentanta Jiřího Šlégra, fotbalistu Patrika Schicka nebo videoherního designéra Daniela Vávru.

Loni sněmovna nabídla Pavlovi k ocenění 138 lidí, původní soupis zahrnoval 150 jmen. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět.

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Poslanecká sněmovna

Pokračování projednávání koaliční novely stavebního zákona

Sněmovna ve středu ani na třetí pokus nedokončila druhé čtení koaliční novely stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušila sněmovna středeční jednání a poslanci se opět sejdou ve čtvrtek ráno, kdy mají na programu hlavně písemné interpelace.

Ve středu opět pokračovaly kritické projevy opozičních zástupců, kteří zákonu vytýkali chyby. Do obecné rozpravy se stále hlásí tři desítky řečníků. Druhé čtení začalo minulou středu a pokračovalo ve čtvrtek. Poslanci mají obavy například z toho, že pod nově vytvářenou státní stavební správu nebudou chtít přecházet úředníci z nynějších stavebních úřadů. Minulý týden strávili poslanci debatou asi sedm hodin. Středeční rozprava trvala zhruba hodinu a 40 minut.

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Ilustrační foto

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