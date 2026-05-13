Policie vyšetřuje výrobce kojeneckého mléka Nestlé a Danone, píší Seznam Zprávy


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK, Seznam Zprávy

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení na firmy podal český zástupce celosvětové organizace IBFAN (Mezinárodní síť na podporu zdravé dětské výživy).

Informaci přinesl server Seznam Zprávy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) u části šarží kojeneckých výživ zmíněných výrobců před časem zjistila nadlimitní obsah nebezpečného toxinu cereulid. Státní veterinární správa koncem března zakázala prodávat 120 šarží 44 mléčných výživ pro kojence od dvanácti různých výrobců z EU.

„Mohu potvrdit, že Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 obdrželo postupně dvě podání, která byla již administrativně zpracována. A poté, co se s jejich obsahem seznámil státní zástupce, byla tato podání jako trestní oznámení postoupena policejnímu orgánu k sepsání záznamu o zahájení úkonu trestního řízení, respektive k zahájení přípravného řízení trestního,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Jestli to byla trestní oznámení na Danone a Nestlé, nechtěl kvůli přípravnému trestnímu řízení potvrdit ani vyvrátit.

Rakouská dětská výživa obsahovala patnáct mikrogramů jedu
Výrobky firmy HiPP

Výrobci měli podle IBFAN včas zajistit kontroly

Předsedkyně české organizace IBFAN Aneta Majerčíková webu řekla, že výrobci měli včas zajistit dostatečné kontroly před uvedením výrobků na trh a zajistit bezpečnost pro zranitelnou skupinu kojenců a malých dětí. „U společnosti Nestlé vnímáme jako velmi závažné zejména opožděné informování veřejnosti, státních orgánů i dalších výrobců o kontaminaci. V případě společnosti Danone považujeme za mimořádně závažné nejen opožděné stahování výrobků, ale také zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce, podle něhož byly dvě kontaminované šarže ponechány v českých obchodech ještě v březnu a dubnu 2026,“ uvedla Majerčíková.

SZPI, která závadná mléka na trhu objevila, podle serveru předpokládá, že zahájí s prodejci správní řízení, v němž prodejcům hrozí za uvedení nebezpečného výrobku na trh sankce až 50 milionů korun. Policie podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy kvůli případu kontaminovaných mlék SZPI už kontaktovala.

Policie zřejmě prověří i pozdní varování státu, tvrdí server. V trestním oznámení, které mají Seznam Zprávy k dispozici, IBFAN upozorňuje, že čeští pediatři dostali pokyny od státu až v polovině března. Hlavní hygienička Barbora Macková vydala varování směrem k veřejnosti na vadné šarže mléka na konci ledna, přičemž Nestlé začalo mléko stahovat po celém světě v prosinci.

Nejde o jediný problém s kojeneckou výživou z nedávné doby. V dubnu se v několika skleničkách výživy značky HiPP našel jed na krysy, případ se bezprostředně týká České republiky, Slovenska a Rakouska.

Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc
Dětská výživa od firmy HiPP, ilustrační foto

ŽivěVláda chce měnit rozložení moci, kritizuje novelu rozpočtových zákonů opozice

Poslanci ve středu v závěrečném kole projednávají vládní novelu zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu ostře kritizuje opozice, obává se toho, že změny kabinetu umožní nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Její zástupci také hovořili o posunu v rozdělení moci mezi výkonnou složkou a zákonodárným sborem. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v rozpravě odmítla, že by nemyslela na další generace. „Právě naopak,“ sdělila.
Za pašování kokainu v dortech půjde hlavní organizátor na osm let do vězení

Pražský městský soud potrestal sedm cizinců a jednoho Čecha za dovoz 32 kilogramů kokainu z Německa do Česka čtyř až osmiletým vězením, k tomu dva vyhostil, dva od soudu odešli s podmínku. Pět z nich se odvolalo. Vyplývá to z rozsudku, který má ČT k dispozici. Organizovaná skupina drogu v dortech převážela linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc.
Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.
V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí

Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Ve středu o tom informoval šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
Soud poslal Benešovou kvůli restituci Bečvářova statku na pět let do vězení

Pražský vrchní soud ve středu poslal bývalou ředitelku pražského pozemkového úřadu Evu Benešovou kvůli restitucím takzvaného Bečvářova statku na pět let do vězení. Zakázal jí také na pět let působit ve státní správě či samosprávě na rozhodovací pozici. Odvolací senát rozhodoval pouze o trestu, vinnou z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby byla žena uznána už dříve. Neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími dvěma úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně 1,4 miliardy korun.
VideoZtráta reputace fotbalu, zhodnotil Šťastný nedohrané derby Slavie a Sparty

Nedohrané fotbalové derby Slavie a Sparty bude ještě dlouho předmětem diskuzí, řekl v pořadu Interview ČT24 ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Podle něj došlo ke ztrátě reputace fotbalu i nalomení důvěry mezi Slavií a fanoušky. Šťastný avizoval, že bude jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) o využití kamerových záznamů a technologie rozpoznávání obličejů. Ministr připustil, že legislativa vylučuje průběžné skenování lidí, ale zdůraznil, že existují výjimky. „Mým úkolem je ve spolupráci s ÚOOÚ, s ministerstvem vnitra a s ministerstvem spravedlnosti hledat cestu, jak to udělat,“ dodal ministr. Zdůraznil, že technologii není možné využít plošně, ale pouze za přísné regulace a v konkrétních případech. Rozhovor vedl moderátor Daniel Takáč.
Neznámý pachatel odcizil z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy

Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa, svatořečena byla v roce 1995.
