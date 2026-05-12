Neznámý pachatel odcizil z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání.

Oznámení o krádeži lebky přijali policisté zhruba v 18:20. „Na základě dosud provedeného šetření policisté zjistili, že ke spáchání uvedeného skutku došlo v úterý v době od 18:00 do 18:15. Dosud neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Tento neznámý muž byl s uvedenou lebkou v ruce na velmi nekvalitním záznamu kamery zachycen,“ sdělila Sochorová.

Muž měl pravděpodobně černé či jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé či jinak světlé boty. Českolipští kriminalisté, kteří aktuálně intenzivně šetří veškeré okolnosti celé události, žádají o pomoc i veřejnost.

„Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu a dosud neznámému muži, který lebku svaté Zdislavy z baziliky odcizil, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Policisté samozřejmě přijmou také informace k místu, kde by se mohla lebka svaté Zdislavy nyní nacházet,“ dodala mluvčí.

