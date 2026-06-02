Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu

Izraelská armáda tvrdí, že v noci na úterý zachytila dvě střely z Libanonu. Jeden dron pak dopadl v blízkosti vojenského stanoviště na izraelském území poblíž hranice s Libanonem, uvedla dále podle médií armáda. Kvůli útokům byl v některých částech severu Izraele vyhlášen poplach. Armáda neinformovala o obětech.
K úderům došlo několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump uvedl, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu mu slíbil, že nepodnikne větší úder na Bejrút. Trump také tvrdí, že od „zástupců vůdců Hizballáhu“ dostal závazek, že šíitské hnutí přestane útočit na Izrael a jeho vojáky. Izrael ani Hizballáh ale Trumpovo tvrzení zcela nepotvrdily. Trump dodal, že doufá, že přerušení bojů vydrží „celou věčnost“.
Boje mezi Izraelem a Hizballáhem se zintenzivnily v březnu v souvislosti s válkou mezi Izraelem, Spojenými státy a Íránem. V rámci později uzavřené dohody o příměří mohl Izrael ponechat své vojáky na libanonském území. V posledních týdnech pak Izrael rozšířil oblast na jihu Libanonu, kde bojují jeho vojáci.
Libanonské úřady tvrdí, že v zemi kvůli izraelským úderům zemřelo od 2. března přes 3400 lidí. Zemřelo také 26 Izraelců, kteří byli, až na jednu výjimku, vojáci, uvádí AFP.