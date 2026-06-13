Pietní akt k 84. výročí vyhlazení obce Lidice

SledujtePietní akt k 84. výročí vyhlazení obce Lidice


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Lidé si připomínají 84 let od vyhlazení obce Lidice nacisty. Vzpomínkové akce se zúčastní premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nebo ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Nacisté vesnici přepadli po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, ačkoli obec neměla s činem nic společného. Dne 10. června 1942 zastřelili 173 mužů, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili, nebo odvlekli na poněmčení.

Vzpomínková akce začala v 9:00 pamětní mší za oběti nacistického teroru. Následuje hlavní pietní akt s kladením věnců a protokolárními proslovy u Horákova statku, kde byli dospělí muži z Lidic zastřeleni.

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Lidé si připomínají 84 let od vyhlazení obce Lidice nacisty. Vzpomínkové akce se zúčastní premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nebo ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Nacisté vesnici přepadli po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, ačkoli obec neměla s činem nic společného. Dne 10. června 1942 zastřelili 173 mužů, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili, nebo odvlekli na poněmčení.
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