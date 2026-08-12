Americké primárky přinesly úspěch Grahamovy sestry

O republikánskou nominaci na senátorské křeslo po zesnulém americkém senátorovi Lindsey Grahamovi se utká jeho sestra Darline Grahamová s kongresmanem Ralphem Normanem. Oba postoupili z desetičlenného pole uchazečů do druhého kola republikánských primárek v Jižní Karolíně, píše agentura AP. Primárky se konaly i v dalších státech. Ve Wisconsinu a v Minnesotě o hlasy demokratů usilovaly progresivní političky.
Dvaašedesátiletá Grahamová se senátorkou stala po červencové smrti svého staršího bratra, který patřil k nejhlasitějším podporovatelům Ukrajiny v Kongresu. Tehdy ji na doporučení amerického prezidenta Donalda Trumpa do konce funkčního období jmenoval guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster.
Pokud Grahamová uspěje ve finále republikánských primárek koncem měsíce, tak se v listopadu o řádný šestiletý mandát utká s demokratkou Annie Andrewsovou. V tomto souboji by byla favoritkou, protože většina voličů v Jižní Karolíně podporuje Republikánskou stranu.
O kandidátech na posty guvernérů či zákonodárců v Kongresu rozhodovali v úterý voliči také ve státech Alabama, Connecticut, Minnesota, Vermont a Wisconsin.
Primárky ve Wisconsinu
Ve Wisconsinu získal demokratickou kandidaturu na guvernéra umírněný kandidát David Crowley, který těsně porazil socialistku Francescu Hongovou. Jejich souboj získal celostátní pozornost, protože ho média i analytici považovali za zkoušku popularity progresivních myšlenek mezi tamními voliči.
Hongová čelila kritice kvůli starým příspěvkům na sociálních sítích. Jednalo se například o tweety z listopadu 2020, kdy v USA covidová pandemie dosahovala jednoho ze svých vrcholů, ve kterých napsala: „Prosím, NESHROMAŽĎUJTE SE kvůli svátku kolonialistů,“ nebo: „Zrušte Den díkůvzdání. Měli jsme to udělat už v roce 1621.“
Na rozdíl od Abdula el-Sayeda – dalšího progresivního kandidáta, který na začátku tohoto měsíce zvítězil v primárkách Demokratické strany v Michiganu – však Hongová kandidovala bez podpory socialistického senátora Bernieho Sanderse z Vermontu či progresivní poslankyně Alexandrie Ocasio-Cortezové z New Yorku.
Současný wisconsinský guvernér Tony Evers před hlasováním vyjádřil podporu Crowleymu poté, co se uvnitř Demokratické strany začaly ozývat obavy, že Hongová by v listopadu neuspěla proti republikánskému kandidátovi a kongresmanovi Tomovi Tiffanymu, napsal web Axios.
Tiffany by se v případě vítězství stal prvním guvernérem Wisconsinu – kde jsou síly republikánů a demokratů vyrovnané –, který v roce 2020 v Kongresu hlasoval proti potvrzení výsledků prezidentských voleb, ve kterých Trump prohrál a následně tvrdil, že během nich došlo k podvodu. Demokrat Crowley by se mohl stát prvním černošským guvernérem v historii Wisconsinu.
Primárky v Minnesotě
V Minnesotě na rozdíl od Wisconsinu naopak uspěla progresivní politička, demokratickou kandidaturu do Senátu získala dosavadní viceguvernérka Peggy Flanaganová. Ta voličům slibuje, že bude bojovat proti vlivu velkých korporací a postaví se Trumpovi. AP o ní píše jako o kandidátce vystupující proti stranickému establishmentu.
O senátorské křeslo se utká s republikánskou kandidátkou a bývalou sportovní reportérkou Michele Tafoyaovou. Flanaganová je považována za favoritku i proto, že voliči v Minnesotě nevybrali republikána do žádné celostátní volené funkce od roku 2006.
V Minnesotě se uskutečnily také guvernérské primárky. V těch demokratických zvítězila senátorka Amy Klobucharová, která se střetne s republikánskou předsedkyní minnesotské sněmovny Lisou Demuthovou.
Demuthová porazila mimo jiné i Mikea Lindella, a to navzdory tomu, že ho v květnu podpořil Trump. „Mike bude ÚŽASNÝ!!! Opravdu miluje Minnesotu, stejně jako já, a chce ji vyvést ze zapomnění a hanby. On to dokáže!“ napsal tehdy prezident na platformě Truth Social. Lindell dlouhodobě šíří lži o tom, že Trumpovi bylo ukradeno vítězství v prezidentských volbách v roce 2020, ve kterých přitom prohrál, připomíná AP.
Agentura Reuters očekává, že republikánky budou proti demokratkám v nevýhodě kvůli operaci imigračních agentů v Minneapolis z přelomu roku, během níž agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelili dva americké občany.