Nahrávám video
Pět let od návratu Talibanu k moci zažívá Afghánistán hlubokou humanitární i lidskoprávní krizi. Jak vypadá všední den v zemi, kde dívky nesmějí studovat a na veřejnosti platí striktní pravidla? Proč Evropská unie zve reprezentanty hnutí k jednání a jak silný je odpor v provinciích Pandžšír či Badachšán? Novinářka a válečná zpravodajka Petra Procházková v podcastu Za Horizont rozkrývá nuance afghánské reality pod povrchem titulků – od tradice prodeje nevěst po zákulisí života za vysokými zdmi kábulských domů. Podcast moderuje Veronika Chraščová.
Podcast Za Horizont vychází každou středu na iVysílání i ve všech podcastových aplikacích.