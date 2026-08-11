„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

I přesto, že byl před dvěma lety zrušen návrh na zřízení centra pro léčbu závislostí, malé charitativní organizace ve francouzském Marseille se i nadále snaží minimalizovat riziko šíření nemocí mezi uživateli drog.
V ulicích centra Marseille prudce stoupá užívání cracku. Dva roky poté, co byl zrušen projekt „Halte soins addictions“ – kterému jeho odpůrci přezdívali „injekční místnost“ –, vyzývá městská rada a několik charitativních organizací vládu, aby zavedla akční plán, jehož cílem bude dostat uživatele drog z ulic a bojovat proti extrémní chudobě.
Starosta Marseille dokonce koncem května napsal dopis předsedovi vlády. Zatímco se situace v okolí nádraží Saint-Charles stále zhoršuje, redakce franceinfo doprovázela pracovníky jedné charitativní organizace na terénní hlídce, jejímž cílem bylo snížit rizika mezi uživateli drog prostřednictvím rozdávání injekčních stříkaček a dýmek na crack.
„Místa, kde se obchoduje s drogami, přímo v centru města“
Na ulici nedaleko vlakové stanice v Marseille ukazuje Grégoire, zaměstnanec charitativní organizace Nouvelle Aube, na malé plastové trubičky, které se válí po chodníku. Jsou to zbytky jednotlivých dávek kokainu, které se prodávají po kusech. Uživatelé si ho přímo tam na chodníku vaří, aby z něj udělali crack. Kokain se stal velmi dostupným, vysvětluje Joachim Levy, spoluzakladatel organizace Nouvelle Aube. „V dnešní době najdete místa, kde se obchoduje s drogami, přímo v centru města. Prodává se tam velmi kvalitní a levný kokain, který je k dostání po jednotlivých dávkách.“
„Vytváří to výbušnou situaci kolem spotřeby,“ vysvětluje Levy pro franceinfo.
Ibrahima stojí ve dveřích a zapaluje si crackovou dýmku. Pochází ze Senegalu, do Marseille přijel před dvěma lety a říká, že na ulicích je čím dál více uživatelů drog, zejména dospívajících dívek, které se uchylují k prostituci, aby si mohly zaplatit svou dávku. „Mnohé z nich mají AIDS,“ říká. „Policie tvrdí: ‚Jsou to jen kuřačky cracku, je nám to jedno.‘ Všichni chceme podstoupit léčbu, ale nikdo nám nepomáhá.“ Jediní, kdo jim přicházejí na pomoc, jsou malé charitativní organizace jako Nouvelle Aube, dodává Ibrahima.
Velká poptávka
„Nechám vám tu pár injekčních stříkaček se škrtidly a všechno ostatní, co budete potřebovat,“ říká Shanna a rozdává sterilní pomůcky pro užívání drog. Za necelých pět set metrů jí už došly zásoby padesáti dýmek na crack. „Na začátku obchůzky byla naše taška nacpaná až po okraj a sotva se dala zavřít,“ dodává. „Za necelou hodinu jsme rozdali úplně všechny dýmky na crack. Poptávka je obrovská.“
Členové sdružení zaznamenali, že zákazníci se v době policejních zásahů v centru města přesouvají jinam, ale nakonec se vždy vrátí. „Dokud nebudou zavedena nějaká řešení, bude to jen hra na židličky,“ uzavírá Shanna.
Podle Grégoirea „potřebují ubytování – a to takové, které bude vyhovující“. V rámci iniciativy s názvem „Tempo“ se několik charitativních organizací, včetně Nouvelle Aube, za podpory organizace Médecins du Monde a marseillských nemocnic, zasazuje o zřízení dočasných ubytovacích míst pro péči o osoby užívající drogy na ulici. Odhaduje se, že v centru Marseille se nachází dvě stě až pět set takových osob.
Článek napsaný franceinfo (Radio France), poprvé publikovaný 11. srpna 2026 v 06:58 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.