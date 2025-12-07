„Dealeři si kupují mlčení“. Ve Francii přibývá násilí spojeného s drogami

Ve Francii narůstá obchodování s drogami i násilné činy, které s jejich prodejem, užíváním a distribucí souvisí. Problém mají zejména velká města – třeba Marseille. Podle francouzského centra boje proti drogám zkusí kokain alespoň jednou za rok víc než milion lidí v zemi. Překupníci navíc zavádějí nové způsoby distribuce narkotik a na policejní zátahy pružně reagují.
Nedávná vražda v Marseille otřásla celou zemí. Drogoví dealeři jako výstrahu zabili bratra muže, který proti narkotikům bojuje. Případ znovu ukázal, jak velký problém obchod s těmito substancemi v zemi je. Za poslední dva roky zemřelo jen v Marseille v rámci konfliktů mezi gangy sedmdesát pět lidí. Návykové látky se navíc dostávají i do škol.
„V Marseille a na severu Paříže už začínáme vídat mafiánské systémy. Dealeři si kupují mlčení, platí třeba školní pomůcky a určitým způsobem se snaží nahrazovat instituce,“ popsal dokumentarista a autor knihy Obchod s drogami – jed Evropy Christophe Bouquet.
To potvrzuje i jedna z obyvatelek pařížské čtvrti Saint-Denis. „Jsme postižení obchodem s drogami, který tak trochu převzal kontrolu nad tímto místem,“ uvedla.
Vláda cílí na klíčové dopravní uzly dealerů
V řadě měst majitelé obchodů raději své podniky zavírají poté, co se v jejich okolí začalo s drogami obchodovat. Policisté jsou totiž čím dál bezmocnější. Úřady se snaží zastavit příliv narkotik do země přes klíčové dopravní uzly.
„Prezident (Emmanuel Macron) nás požádal, abychom urychlili zavádění opatření k detekci toků drog v přístavech a na letištích,“ sdělil ministr vnitra Laurent Nuñez.
Jen v loňském roce zabavili policisté v přístavech v Marseille a Le Havre na padesát tun kokainu. Zatčení dealeři z celé země skončí obvykle ve vězení na severu Francie, která už nicméně naráží na své kapacitní limity.
Inovace v prodeji drog
Jenže ti, kteří obchod s drogami organizují, policistům unikají. Současně mění své metody práce, takže se obchod s narkotiky v posledních letech výrazně zmobilizoval. Překupníci totiž na každý policejní zásah či pokus o rozbití sítě rychle reagují.
„Zruší prodejní místa a drogy budou doručovat kurýři na skútrech nebo taxíkem až domů klientům, doslova od dveří ke dveřím. Obchod s drogami nelze zastavit, pokud se nezasáhne u kořene,“ je přesvědčený Bouquet.
Odborníky znepokojuje i to, že se narkotika netýkají jen problematických předměstí velkých měst, ale stále častěji se distribuují i v bezproblémových čtvrtích, kde se stávají součástí běžného života.