Zemřel kytarista a klávesista skupiny The Cure Perry Bamonte


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Britská alternativní hudební skupina The Cure v pátek oznámila, že zemřel její kytarista a klávesista Perry Bamonte. Hudebník byl členem kapely od roku 1990. Po krátké nemoci zemřel během vánočních svátků ve věku 65 let.

Bamonte začal spolupracovat s The Cure již v roce 1984, plnohodnotným členem skupiny se ale stal až o šest let později. První album, na kterém se podílel, bylo Wish z roku 1992. S The Cure hrál do roku 2004 a po přestávce se vrátil v roce 2022. Bamonte se skupinou odehrál na pět stovek koncertů.

Ve svém prohlášení The Cure uvádí, že Bamonte, který měl přezdívku Teddy, byl zásadní součástí kapely. „Bude nám strašně chybět,“ uvedla na svých stránkách skupina.

Skupina The Cure, která vznikla v roce 1978 v Crawley v anglickém západním Sussexu, je dodnes ikonou alternativního gotického rocku. Její texty o lásce, úzkosti a opuštěnosti doplňují pro ni typické temně melancholické nálady zkreslených kytar. Nejvýraznější postavou kapely je její zakladatel Robert Smith. Za skoro pět desetiletí existence prošla skupina spoustou změn i problémů, od závislosti jednotlivých členů na alkoholu a drogách, jejich psychických zhroucení, soudních sporů o vlastnictví názvu kapely až po problémy s hudebními vydavatelstvími.

The Cure si ve ztraceném světě našli čas vydat po šestnácti letech album
Robert Smith z The Cure

Výběr redakce

Ekonomická situace v Sýrii se zlepšuje s návratem uprchlíků

Ekonomická situace v Sýrii se zlepšuje s návratem uprchlíků

před 3 hhodinami
Na náměstí v Postoloprtech se potkávají Oldřich s Boženou

Na náměstí v Postoloprtech se potkávají Oldřich s Boženou

před 4 hhodinami
Modernizace železničního uzlu Česká Třebová má za sebou první rok

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová má za sebou první rok

před 4 hhodinami
Britská královská rodina je otevřenější, podle kritiků ale bohatne

Britská královská rodina je otevřenější, podle kritiků ale bohatne

před 5 hhodinami
Z Bedřichova po konci vleků odcházejí i hoteloví hosté

Z Bedřichova po konci vleků odcházejí i hoteloví hosté

před 5 hhodinami
Cihlář, Hrůša, Ledecká. Češi, kteří v roce 2025 uspěli ve světě

Cihlář, Hrůša, Ledecká. Češi, kteří v roce 2025 uspěli ve světě

před 5 hhodinami
Útočník pobodal tři ženy v pařížském metru

Útočník pobodal tři ženy v pařížském metru

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Zemřel kytarista a klávesista skupiny The Cure Perry Bamonte

Britská alternativní hudební skupina The Cure v pátek oznámila, že zemřel její kytarista a klávesista Perry Bamonte. Hudebník byl členem kapely od roku 1990. Po krátké nemoci zemřel během vánočních svátků ve věku 65 let.
před 1 hhodinou

Na „něco menšího“ Pú pomyslel před sto lety. Nebyl to ale žádný med

Na Štědrý den roku 1925 se představil dnes jeden z nejslavnějších medvědů na světě. List London Evening News totiž otiskl povídku, kterou britský autor Alan Alexander Milne napsal o hračce svého syna. Hlavní hrdina se jmenoval Medvídek Pú. A i když tisíce dětských čtenářů hloupoučké zvířátko měly a mají rádi, těm nejbližším, včetně autora, přinesla jeho sláva i dost frustrace.
24. 12. 2025

Filmové písničky postupně lidoví, pohádky by se bez hudby neobešly

Česká televize na Štědrý den představí novou pohádku Záhada strašidelného zámku – v hlavních rolích s Oskarem Hesem a Sofií Annou Švehlíkovou. Hudbu k pohádce Ivo Macharáčka, bez níž by se přirozeně neobešla, složil Jan P. Muchow. Mnoho filmových písní z pohádek přitom časem zlidovělo a staly se přirozenou součástí repertoáru jejich interpretů. Mezi nimi třeba Kdepak ty ptáčku hnízdo máš z klasiky Tři oříšky pro Popelku nebo Miluju a maluju z Šíleně smutné princezny.
23. 12. 2025

Pařížský Louvre po krádeži šperků umístil na okna mříže

Pařížské muzeum Louvre nechalo nainstalovat mříže na okna galerie, kudy se dovnitř muzea před dvěma měsíci dostali lupiči, informuje agentura AFP. Při krádeži z 19. října pachatelé odcizili šperky v hodnotě 88 milionů eur (2,1 miliardy korun). Muzeum po loupeži zavádí přísnější bezpečnostní standardy.
23. 12. 2025

Zemřel Vince Zampella. Udával směr moderních videoherních stříleček

Při autonehodě v Kalifornii zemřel Vince Zampella, vývojář, který stál za řadou ikonických videoherních sérií, mimo jiné Call of Duty nebo nejnověji Battlefield. Zemřel ve věku 55 let při nehodě svého Ferrari na dálnici severně od Los Angeles. Úmrtí Zampelly potvrdila společnost Electronic Arts, vlastník herního studia Respawn Entertainment, které Zampella založil.
23. 12. 2025

Anděl Páně už dvacet let baví miliony „nenapravitelných hříšníků“

Od premiéry pohádky Anděl Páně uplynula letos dvě desetiletí. V televizi ji diváci viděli na Štědrý večer o rok později. Dnes už je tento příběh evergreenem vánočního programu, stejně jako pokračování, které vzniklo před dekádou. A tvůrci v čele s režisérem Jiřím Strachem a herci Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem od té doby dostávají otázky, jestli dojde i na Anděla Páně 3.
23. 12. 2025

Zemřel britský hudebník Chris Rea, bylo mu 74 let

Ve věku 74 let v pondělí ráno po krátké nemoci zemřel britský kytarista a zpěvák Chris Rea, sdělil portálu BBC a agentuře PA mluvčí rodiny. Hudebník s charakteristickým chraplavým hlasem se proslavil mimo jiné písněmi The Road to Hell, Julia či Driving Home For Christmas. Svou bluesrockovou tvorbu představil několikrát i v Praze.
22. 12. 2025Aktualizováno22. 12. 2025

KVÍZ: Nejen Pelíšky. Jak dobře znáte vánoční filmovou klasiku?

Ve svátečním programu České televize nemůže chybět ani tuzemská filmová klasika. Například Štědrý večer si už mnozí diváci ani nedovedou představit bez Pelíšků. A i letos pobaví během Vánoc oblíbené komediální tituly. Ověřte si v přiloženém kvízu, jak dobře je opravdu znáte.
22. 12. 2025
Načítání...