Zemřel kytarista a klávesista skupiny The Cure Perry Bamonte

Britská alternativní hudební skupina The Cure v pátek oznámila, že zemřel její kytarista a klávesista Perry Bamonte. Hudebník byl členem kapely od roku 1990. Po krátké nemoci zemřel během vánočních svátků ve věku 65 let.
Bamonte začal spolupracovat s The Cure již v roce 1984, plnohodnotným členem skupiny se ale stal až o šest let později. První album, na kterém se podílel, bylo Wish z roku 1992. S The Cure hrál do roku 2004 a po přestávce se vrátil v roce 2022. Bamonte se skupinou odehrál na pět stovek koncertů.
Ve svém prohlášení The Cure uvádí, že Bamonte, který měl přezdívku Teddy, byl zásadní součástí kapely. „Bude nám strašně chybět,“ uvedla na svých stránkách skupina.
Skupina The Cure, která vznikla v roce 1978 v Crawley v anglickém západním Sussexu, je dodnes ikonou alternativního gotického rocku. Její texty o lásce, úzkosti a opuštěnosti doplňují pro ni typické temně melancholické nálady zkreslených kytar. Nejvýraznější postavou kapely je její zakladatel Robert Smith. Za skoro pět desetiletí existence prošla skupina spoustou změn i problémů, od závislosti jednotlivých členů na alkoholu a drogách, jejich psychických zhroucení, soudních sporů o vlastnictví názvu kapely až po problémy s hudebními vydavatelstvími.