Zemřel někdejší člen kapely Olympic, klávesista Jiří Valenta


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Zemřel bývalý člen skupiny Olympic, klávesista Jiří Valenta. Bylo mu 66 let. O hudebníkově úmrtí informovala na facebooku kapela s odkazem na Valentovu rodinu. Ze skupiny před několika lety sám ze zdravotních důvodů odešel.

Valenta byl členem skupiny Olympic v letech 1986 až 2020. „Během svého působení odehrál s kapelou stovky koncertů doma i v zahraničí,“ zavzpomínali někdejší kolegové. „Jirka byl výraznou osobností kapely a respektovaným hudebníkem. Jeho předčasný odchod nás velmi zasáhl,“ uvedli na svém profilu.

Vyjádřili upřímnou soustrast rodině, kolegům i přátelům. „Čest jeho památce,“ dodali. Valenta odešel z Olympicu v roce 2020 ze zdravotních důvodů. Skupina se s ním rozloučila po 34 letech.

Olympic byl založen roku 1962 pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a později přejmenován podle klubu v pražské Spálené ulici. Debutoval v roce 1968 albem Želva, považovaným za první českou beatovou dlouhohrající desku. Na ní jako klávesista hrál Miroslav Berka.

Výběr redakce

USA chtějí dalšími sankcemi na Írán vyvinout maximální tlak

USA chtějí dalšími sankcemi na Írán vyvinout maximální tlak

před 1 hhodinou
Vejce před Velikonocemi kvůli úbytku slepic s ptačí chřipkou podraží

VideoVejce před Velikonocemi kvůli úbytku slepic s ptačí chřipkou podraží

před 1 hhodinou
Ve čtvrtek bude na ministerstvu jednání s řediteli národních parků o škrtech, řekl Turek

Ve čtvrtek bude na ministerstvu jednání s řediteli národních parků o škrtech, řekl Turek

před 1 hhodinou
Pro vstup do Británie je nyní potřeba registrace ETA

VideoPro vstup do Británie je nyní potřeba registrace ETA

před 1 hhodinou
USA povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, ale ne tamní vládě

USA povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, ale ne tamní vládě

před 2 hhodinami
Zahraničnímu vysílání ČRo chce ministerstvo snížit rozpočet skoro o čtvrtinu

Zahraničnímu vysílání ČRo chce ministerstvo snížit rozpočet skoro o čtvrtinu

před 3 hhodinami
Soud přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti na odvolání z postu děkana katolické fakulty UK

Soud přiznal Brožovi odkladný účinek ve stížnosti na odvolání z postu děkana katolické fakulty UK

16:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami
EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

15:59Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Zemřel někdejší člen kapely Olympic, klávesista Jiří Valenta

Zemřel bývalý člen skupiny Olympic, klávesista Jiří Valenta. Bylo mu 66 let. O hudebníkově úmrtí informovala na facebooku kapela s odkazem na Valentovu rodinu. Ze skupiny před několika lety sám ze zdravotních důvodů odešel.
před 18 mminutami

VideoV Ostravě chystají loutkovou Kytici

Několik druhů loutek i divadelních technik se objeví v baladách Karla Jaromíra Erbena. Jeho sbírku Kytice na jeviště převedli v ostravském Divadle loutek. Scénografie vychází z tradičního českého loutkového divadla. Premiéru bude mít představení na konci března.
před 3 hhodinami

Do kin vstupuje Čaroděj z Kremlu. S obrazem Putina kouzlí možná až moc

V době čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu uvádí česká kina politický thriller Čaroděj z Kremlu. Hraný snímek francouzského režiséra Oliviera Assayase popisuje nástup Vladimira Putina k moci a postupné formování nového mocenského systému. Ruského vůdce hraje Jude Law. Podle některých kritiků jde snímek příliš na ruku obrazu Putina, jaký se Západu snaží podsunout Rusko.
před 5 hhodinami

Vávra končí jako kreativní ředitel Warhorse, bude připravovat film

Herní vývojář Daniel Vávra už není kreativním ředitelem zodpovědným za novou hru studia Warhorse Studios. Bude se věnovat přípravě filmu nebo seriálu na motivy počítačové hry Kingdom Come: Deliverence 2, napsal server CzechCrunch. Vávra později informaci potvrdil na sociální síti X.
včera v 18:03

„Já v zoo.“ První YouTube video se dostalo do muzea

Do sbírek londýnského Muzea královny Viktorie a prince Alberta (V&A) přibylo vůbec první video uveřejněné na YouTube. S Názvem „Me at the Zoo“ (Já v zoo) ho na videoplatformu v roce 2005 nahrál její spoluzakladatel Jawed Karim.
včera v 16:52

Nové písně U2 jsou nekrology zabitých v USA i Íránu

Irská kapela U2 vydala téměř po deseti letech nové singly. Reaguje v nich na politickou situaci ve Spojených státech i ve světě. Hudebníci v písních reflektují mimo jiné jednání agentů amerického imigračního a celního úřadu.
včera v 15:08

Sláma natáčí minisérii podle románu Dešťová hůl

Česká televize natáčí adaptaci úspěšného románu Dešťová hůl. Spisovatel Jiří Hájíček je i autorem scénáře. Třídílnou minisérii s Kryštofem Hádkem či Jenovéfou Bokovou uvidí diváci příští rok.
včera v 12:48

Koprodukční český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, získal v neděli cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Je už rovněž v nominacích na Oscara. Nejlepším loňským filmem je podle britských cen akční černá komedie Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona.
22. 2. 2026Aktualizováno22. 2. 2026
Načítání...