Zemřel někdejší člen kapely Olympic, klávesista Jiří Valenta

Zemřel bývalý člen skupiny Olympic, klávesista Jiří Valenta. Bylo mu 66 let. O hudebníkově úmrtí informovala na facebooku kapela s odkazem na Valentovu rodinu. Ze skupiny před několika lety sám ze zdravotních důvodů odešel.
Valenta byl členem skupiny Olympic v letech 1986 až 2020. „Během svého působení odehrál s kapelou stovky koncertů doma i v zahraničí,“ zavzpomínali někdejší kolegové. „Jirka byl výraznou osobností kapely a respektovaným hudebníkem. Jeho předčasný odchod nás velmi zasáhl,“ uvedli na svém profilu.
Vyjádřili upřímnou soustrast rodině, kolegům i přátelům. „Čest jeho památce,“ dodali. Valenta odešel z Olympicu v roce 2020 ze zdravotních důvodů. Skupina se s ním rozloučila po 34 letech.
Olympic byl založen roku 1962 pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a později přejmenován podle klubu v pražské Spálené ulici. Debutoval v roce 1968 albem Želva, považovaným za první českou beatovou dlouhohrající desku. Na ní jako klávesista hrál Miroslav Berka.