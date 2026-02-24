„Já v zoo.“ První YouTube video se dostalo do muzea

Právě se stalo
před 31 mminutami|Zdroj: V&A, The Guardian, BBC, ČTK

Do sbírek londýnského Muzea královny Viktorie a prince Alberta (V&A) přibylo vůbec první video uveřejněné na YouTube. S Názvem „Me at the Zoo“ (Já v zoo) ho na videoplatformu v roce 2025 nahrál její spoluzakladatel Jawed Karim.

Muzeum video vystavuje od února ve stálé expozici věnované proměnám designu od začátku dvacátého století do současnosti. K vidění je tam první iPhone či tenisky Adidas vyrobené z recyklovaných nelegálních rybářských sítí. Cílem je ukázat, jak design odráží a formuje způsob, jakým lidé žijí, pracují, cestují či komunikují.

YouTube rozšířilo před více než dvaceti lety možnost, jak všechny tyto zážitky a zkušenosti sdílet. „Je úžasné vidět, že se Me at the Zoo stalo součástí sbírky V&A. To, co začalo jako jednoduchý devatenáctisekundový moment sebevyjádření, se stalo novým způsobem, jakým lidé sdílejí své příběhy se světem,“ uvedl generální ředitel YouTube Neal Mohan.

Expozice Design od roku 1900 do současnosti
Zdroj: V&A

První video natočil spoluzakladatel platformy, tehdy pětadvacetiletý Jawed Karim, v zoologické zahradě v San Diegu, před výběhem slonů a v podstatě v něm jen stačí říct, že chobot těchto zvířecích velikánů je „cool“. Klip, vydaný 23. dubna 2005, je stále dostupný na Karimově profilu, za dvě dekády nasbíral přes 380 milionů zhlédnutí.

Kurátoři video představují jako součást původní stránky YouTube. Tomuto cestování v čase napomohla několikaměsíční rekonstrukce, která vystavěla web technicky stejně jako 8. prosince 2006, což je datum nejstarší dostupné stránky YouTube uchované v databázi Internetového archivu, tedy organizace spravující historii této celosvětové sítě.

První YouTube video v muzeu V&A
Zdroj: V&A

Web 2.0

„Tento snímek YouTube z počátků webu 2.0 představuje důležitý moment v historii internetu a digitálního designu,“ nepochybuje hlavní kurátorka designu a digitálních médií ve V&A Corinna Gardnerová. Pojem web 2.0, tedy web druhé generace, označuje přechod od internetu sloužícího pouze pro čtení k multimediálnímu obsahu vytvářeného uživateli, sociální interakcí a spoluprací. To souviselo s rychlejším i snadnějším přístupem k celosvětové síti.

„Získání videa nám otevírá nové možnosti vyprávění příběhů, díky nimž můžeme představit a prozkoumat způsoby, jakými internet formoval náš svět, od zrodu mainstreamových platforem pro sdílení videí až po dnešní hypervizuální svět a s ním související ekonomiku médií a tvůrců,“ dodala kurátorka.

Rekonstruovaná stránka YouTube z 8. prosince 2006 s prvním nahraným videem „Me at the Zoo“
Zdroj: V&A

Záměrem je ale připomenout i dobový webdesign. To obstarává prezentace Karimova videopříspěvku na „historické“ stránce YouTube. Odhaluje, jak se raná rozhodnutí o designu stala ústředním prvkem širších ekonomických a kulturních systémů, které definují současný život, míní muzeum. Slouží totiž za příklad designu uživatelského rozhraní, jež se stalo zvyklostí – „tlačítka“ pro hodnocení, funkce sdílení a podobně.

Ve sbírkách je emoji komára či aplikace WeChat

V digitálních sbírkách V&A už jsou třeba počítačové kresby nebo emoji komára, za jehož zařazení mezi ostatní se přimlouvala mimo jiné i Nadace Billa a Melindy Gatesových. Obrázek pomůže rychle a bez jazykových bariér upozornit na přítomnost jednoho „z nejnebezpečnějších zvířat na světě“.

Muzeum „sbírá“ také aplikaci WeChat, za níž stojí čínská firma a která se snaží podchytit co nejširší potřeby uživatele: od nahrání hlasové zprávy přes přivolání taxi po placení čehokoliv kdekoliv.

Používání aplikace WeChat může být hrozba, varuje NÚKIB. Data prý mohou posloužit k vydírání
Aplikace WeChat, ilustrační foto

V&A připouští, že návštěvníkům může připadat zvláštní, že se v muzeu vystavuje něco, co není považováno za „staré“ a nelze si na to sáhnout. Rozšiřováním sbírek tímto směrem reaguje na fakt, že stále více designu se stává součástí digitální kultury. Nejstarší „exponáty“ digitálního umění a designu ve sbírkách V&A pocházejí z poloviny minulého století.

