Indický umělec Sahej Rahal vypráví pomocí mýtů i obrazovek

Mezi hrou a vyprávěním se pohybuje tvorba indického umělce Saheje Rahala. V pražské Galerii Rudolfinum představují jeho malby, rytiny a sochy, ale i velkoformátové audiovizuální instalace a videohru. Rahal ve své tvorbě mísí dávné mýty, iluze, mluvící tvory i hybridy.
Rahal je především vypravěč. Skrze různá média sleduje, jakými způsoby se vyprávění formuje. Každý návštěvník však získá jiné – záleží, jakou cestu výstavou zvolí. Výzvy současnosti Rahal pojmenovává skrze dávné příběhy, fámy, kouzla a přeludy.
Třeba jako když se shluk podivných údů vytvořený umělou inteligencí potuluje chrámem. „Díky našim dotykovým obrazovkám a mobilním telefonům existuje představa, že svět máme na dosah ruky. Skutečný svět je však složitý, nevyzpytatelný,“ podotýká Rahal.
Inspirací pro umělcovo putování je súfijský příběh o mytickém městě, které existovalo mimo čas. „Je to město se zvláštní architekturou, kde můžeme nalézt mnoho portálů. A ty jsou buď pro lidi, můžou vytvořit iluzi nebo vás přenést do nějaké komunity, ale jsou také pro různé tvory, duše. Což také reflektuje náš svět, který je rozdělený do mnoha obrazovek,“ popisuje kurátorka Edith Lázárová.
Rahal vytvořil i videohru Test distribuované mysli. Aby se v ní stvoření pohybovalo správně, hráči spolu musí spolupracovat. „Myšlenkou je prozkoumat, jak společně přemýšlíme a jestli to může být aktivováno nebo vyjádřeno skrze hru. Dostal jsem kompliment, že je to skvělá párová terapie,“ zmínil umělec.