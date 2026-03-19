Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka


před 17 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Události, komentáře: Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) o práci na černo
„Už to, že do toho chceme jít a že budou probíhat hromadné kontroly, je určitým preventivním krokem,“ sdělila ministryně financí Alena Schillerová (ANO) o meziresortní spolupráci v boji proti nelegálnímu zaměstnávání. Jejím cílem je mimo jiné zastavit daňové ztráty pro státní rozpočet. „Je to potřeba, ale srovnejte si informace a data,“ vyzval Schillerovou exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Debatovali spolu v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.

Ministerstva financí, práce a sociálních věcí a vnitra ve středu oznámila, že posílí spolupráci v boji proti nelegálnímu zaměstnávání. Cílem je zastavit zneužívání systému, lépe chránit zaměstnance a zastavit daňové ztráty pro státní rozpočet, řekla ministryně financí. Stát podle ní kvůli nelegálnímu zaměstnávání ročně přichází o desítky miliard korun.

Kolik peněz lze vrátit do státního rozpočtu? „Vycházíme z několika zdrojů. První je zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která je necelý rok stará. Ta počítá zhruba s výpadkem 23 miliard ročně. Pak vycházíme z čísel Asociace poskytovatelů personálních služeb, která to odhaduje zhruba na čtyřicet miliard (…). A pak NKÚ cituje ve své zprávě Evropskou komisi. Ta hovoří o částce pohybující se kolem devadesáti miliard, což je astronomické číslo,“ popsala Schillerová, podle níž se vláda drží konzervativního odhadu a čerpá spíše z čísel NKÚ.

Ministryně ve středu s šéfy resortů práce Alešem Juchelkou (ANO) a vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) podepsala memorandum o vytvoření takzvané Kobry 26. „Jsem přesvědčená, že už to, že jsme podepsali memorandum a že začala práce, je určitý signál, že tady ty stanjurovsko-fialovské devadesátky prostě nebudeme trpět,“ prohlásila s odkazem na bývalého premiéra Petra Fialu (ODS) a exministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS).

Reportéři ČT zmapovali šedou zónu byznysu okolo pracovních agentur
Zpráva NKÚ je podle Jurečky vysvědčením Babiše a Schillerové

Jurečka odhaduje, že stát je schopen navíc vybrat a získat částku do dvaceti miliard. Dodal, že ho Schillerová pobavila, když hovořila o zprávě NKÚ. „Ta je de facto vysvědčením práce Aleny Schillerové a (nynějšího premiéra) Andreje Babiše (ANO) v období jejich vlády mezi roky 2017 a 2021,“ uvedl s tím, že zpráva kontrolovala roky 2019 až 2022.

„My jsme od roku 2022 a 2023 udělali několik klíčových změn zákonů – zpřísnili jsme sankce, rozšířili jsme možnosti a kompetence dozorových orgánů, včetně toho, že se zvýšily nejen finanční sankce, ale můžeme ukončit i činnost firem, které tolerují nelegální zaměstnávání,“ vyjmenoval Jurečka, podle něhož se v minulém volebním období scházely pracovní skupiny a k propojování úřadů tak docházelo.

Roste objem pokut za nelegální zaměstnávání. Často se týká uprchlíků
Podle Schillerové ale bývalá vláda při této činnosti na jeden z úřadů zapomněla. „A to je Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). To jde za vámi a tam jsou právě největší úniky,“ zdůraznila. Jurečka nicméně oponoval, že ředitel ČSSZ se koordinačních jednání účastnil.

Ministryně financí se vyjádřila i ke zpřísnění sankcí. „Základní sankce za výkon nelegální práce jsou padesát tisíc až deset milionů korun a ty jsou historicky déle v zákoně, než vy jste byl ministrem práce a sociálních věcí, takže ani v tomto směru to nebylo dokonalé,“ řekla směrem k Jurečkovi.

„Sankce byly rozšířeny (…) i na firmu, nejen na agenturu. To je změna, která za nás byla přijata. Pak tam také byla přidána sankce ukončení činnosti, to tam nebývalo. To znamená, že tu firmu můžeme zrušit a zavřít. To je další posun. A od 1. ledna tohoto roku platí v zákoně i to, že to můžete okamžitě zveřejnit,“ oponoval Jurečka, podle něhož i možné zveřejnění firmy od této činnosti odrazuje.

„Chci také doplnit, že jen od podzimu loňského roku platí povinná registrace zahraničních pracovníků před jejich nastoupením do práce a jen během třech měsíců, kdy opatření začalo platit, se nově zaregistrovalo šedesát tisíc osob na českém pracovním trhu,“ dodal exministr, podle něhož navíc bude od 1. července letošního roku povinná i registrace pro české občany. Ohradil se také proti tvrzení Schillerové, že s novinkou, která začne platit v první červencový den, přišla současná vláda.

Podle ministryně financí se v minulém volebním období v rámci resortu práce a sociálních věcí „zaspalo“ a nynější kabinet bude muset připravit potřebnou legislativu. „Je tam několik věcí, které detekoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka a zadal konkrétní legislativní práce,“ sdělila. Jurečka ale s kritikou nesouhlasil. „Když se podíváte na zprávu Evropské komise, tak Česká republika je, pokud jde o zaměstnávání osob ve veřejném sektoru načerno, zhruba na nějakých sedmi procentech a Evropa je průměrně na jedenácti procentech,“ poznamenal.

Černá práce či nižší výplata. Některé pracovní agentury zneužívají tísně lidí
Jurečka ovšem rovněž připustil, že ne vše se podařilo prosadit. Do trestního zákoníku by si přál dát trestný čin umožnění nelegálního zaměstnávání, který by státu pomohl potírat podobné praktiky zaměstnavatelů. „My můžeme dělat sankce a ukončit podnikatelskou činnost firmy, ale nemáme důsledný nástroj pro osoby, které toto páchají,“ míní. Podle Schillerové je to k debatě. „Otázka je, aby skutečně byli postihováni ti, co postihováni být mají,“ zdůraznila.

Práci nynějšího kabinetu v boji proti nelegálnímu zaměstnávání Jurečka ocenil. Podle něho je dobré, že se v ní pokračuje, a je potřeba. „Ale srovnejte si informace a data,“ řekl směrem k Schillerové. Ta namítla, že se dat drží. „Kdybych se jich nedržela, tak bychom to těžko mohli dělat,“ podotkla a dodala, že v oblasti boje proti nelegálnímu zaměstnávání věří v podporu opozice. „Já si myslím, že bychom se neměli přít o to, jestli bylo dříve vejce, nebo slepice. Tady bychom měli spolupracovat a navazovat na jednotlivé kroky,“ sdělila.

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

08:14Aktualizovánopřed 17 mminutami
Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

10:02Aktualizovánopřed 46 mminutami
O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

před 2 hhodinami
Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby

Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby

před 2 hhodinami
Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

před 3 hhodinami
Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

před 5 hhodinami

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

Velké investice do sportovišť včetně modernizace centra v Nymburce, kterou loni v září podpořila minulá vláda, byly pozastaveny. Novinářům to na neformálním setkání řekl ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé). Velké projekty chce v následujících měsících přehodnotit a zkoordinovat mezi jednotlivými kraji, plánuje vytvoření nové národní strategie na následujících osm až dvanáct let. Česká unie sportu (ČUS), která centrum v Nymburce vlastní a provozuje, o pozastavení projektu zatím oficiální informace nemá.
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ceny ropy pokračují v růstu kvůli útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se krátce po 08:00 SEČ dostala nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel, dopoledne už to bylo přes 119 dolarů (asi 2530 korun). Krátce před polednem cena opět klesla – ke 116 dolarům (asi 2470 korun). Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře – přístav Janbu, který dle Reuters následně přestal krátce surovinu nakládat. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

Na Slovensku začalo ve čtvrtek platit nařízení o omezení při prodeji nafty a o dvojích cenách tohoto paliva. Příslušné rozhodnutí kabinetu premiéra Roberta Fica (Smer) ze středy, které bude platit 30 dnů, bylo zveřejněno ve sbírce zákonů. V praxi by řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou měli na Slovensku platit vyšší cenu za naftu než domácí motoristé.
Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Unijní prezidenti a premiéři se na summitu, který začal v Bruselu, zabývají posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO), který chce prosazovat změny systému emisních povolenek ETS. Právě jejich podoba patří mezi sporné body jednání. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
Slovenská vláda nařídila omezit prodej nafty

Slovenská vláda ve středu nařídila na třicet dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny tohoto paliva v Česku, Rakousku a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Opatření začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů. Podle premiéra Roberta Fica (Smer) se tak stane ve čtvrtek.
Cena hliníku se pohybuje blízko čtyřletého maxima

Konflikt na Blízkém východě nezvyšuje jen pozorně sledované ceny ropy a zemního plynu, ale například i hliníku, což je kov pro globální ekonomiku velmi důležitý. Také jeho cena vystřelila po americko-íránském útoku vzhůru a pohybuje se kolem 3400 dolarů za tunu, což je blízko čtyřletého maxima. Severomořská ropa Brent se pak ve středu přiblížila ke 110 dolarům za barel.
USA uvolní pravidla lodní přepravy a obnoví obchod s venezuelskou ropou

Americký prezident Donald Trump na šedesát dní pozastaví regulaci lodní přepravy ve snaze usnadnit zásobování ropou, jejíž ceny rostou kvůli válce s Íránem, informoval Bílý dům. Washington v této souvislosti také oznámil zrušení zákazu obchodovat s venezuelskou státní ropnou společností, napsala agentura AP.
