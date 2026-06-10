Rozhodčího, kterého úřady připravily o MS, v Somálsku vítaly stovky fanoušků

Fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA a znemožnily mu pískat na mistrovství světa, se po návratu do vlasti dočkal bouřlivého přivítání. Podle agentury AP na něj na letišti v Mogadišu kromě vládních činitelů a svazových funkcionářů čekalo také několik stovek fanoušků s vlajkami.
„Slibuji vám, že dá-li Bůh, tak budu na příštím mistrovství světa,“ řekl čekajícím příznivcům Artan, který byl loni vyhlášen nejlepším africkým sudím. Na šampionátu v Kanadě, USA a Mexiku se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii.
Čtyřiatřicetiletému Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
Konkrétní důvod úřady neuvedly. Televizní stanice CNN však s odkazem na nejmenovaný vládní zdroj uvedla, že celní kontrola odhalila důvodné obavy, že Artan je napojený na členy teroristických organizací.
Artan měl podle médií do mistrovství vstoupit zápasem skupiny A mezi českou reprezentací a Koreou. Nahradit by ho měl Amin Umar z Egypta. FIFA však nominaci sudích na zápas ještě neoznámila.