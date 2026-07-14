„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů


před 43 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Viktorija a jejích sedm dětí patří mezi vnitřně vysídlené obyvatele frontové vesnice Pysmenne v Dněpropetrovské oblasti nedaleko Vasylkivky. Jejich dům zničil jeden z ruských útoků na obec a rodina nyní nemá kde bydlet. Podle Viktorije bylo ve vesnici vybombardováno několik obchodů a ruské útoky poškodily také soukromé domy. Rodina se proto dočasně uchýlila do evakuačního zařízení. Proč je nyní tamní evakuační trasa jednou z nejvytíženějších a proč jsou nouzová ubytovací zařízení přeplněná, popisuje reportáž ukrajinské veřejnoprávní stanice Suspilne.

Osmiletá Saša ukazuje obrázek svého rodného domu ve frontové vesnici Pysmenne, odkud byla před několika dny evakuována. Kvůli sílícímu ostřelování obec opustila spolu s matkou a šesti sourozenci. Nejvíce se jí stýská po kamarádech a psovi Žorovi, který ve vesnici zůstal.

„Šli jsme k babičce, ale její dům byl zničený. Když se ozvala hlasitá rána, dostala jsem strach. Utekla jsem proto do lesa a zůstala tam s maminkou a rodinou,“ vypráví.

Ruské síly začaly Pysmenne ostřelovat na konci května, říká matka dětí Viktorija. Zpočátku podle ní Rusové útočili „sebevražednými drony“, v posledních týdnech však vesnici zasahují také letecké pumy. Sousední obce podle Viktorije ruská armáda ostřeluje bombami KAB téměř každý den. Při každém leteckém poplachu se proto s dětmi ukrývala v sadu.

„Někdy jsme tam seděli například od deseti hodin večer až do čtyř do rána. Děti jsme přikrývali dekou a na trávu jsme rozložili koberečky, aby mohly alespoň sedět a nemusely celou dobu stát. Bylo tam mnoho lidí, kteří přijeli autem,“ popsala.

Saša
Zdroj: Suspilne Dnipro

Viktorijin manžel zemřel před pěti lety a žena nemá žádné další příbuzné. Během ostřelování jí s uklidňováním mladších dětí pomáhali nejstarší dcera a syn, kteří se později evakuovali sami.

„Když jsme doběhli k prvnímu obchodu, vytahovali tam ženu zpod trosek. Říkali, že se jí odlupovala kůže. Viděli jsme, jak se všechno hroutí. Když jsme utíkali, ze stěn našeho domu už padala omítka,“ uvedla.

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Původně chtěla odjet vlastními silami, kvůli útokům bombami KAB však dopravci odmítali do vesnice zajíždět. Ti, kteří se tam vydat odvážili, podle ní požadovali za přepravu desítky tisíc hřiven, tedy řádově tisíce až desítky tisíc korun. Nakonec se prostřednictvím známých spojila s evakuačním týmem. S sebou si vzala pouze nejnutnější věci.

„Asi hodinu poté, co jsme odjeli, mi někdo zavolal, že tam dopadly další čtyři střely. Nevím, jestli to byly šáhedy, nebo něco jiného. Tlaková vlna strhla střechu našeho domu a kus trosek proletěl oknem do domu sousedů. Odjeli jsme tedy včas,“ říká.

Viktorija
Zdroj: Suspilne Dnipro

Jedna z nejvytíženějších evakuačních tras nyní vede z Vasylkivské komunity, pod kterou spadá také Pysmenne, uvedl koordinátor tranzitního centra Danyil Jackanyč. Kvůli sílícím útokům a rostoucímu doletu dronů podle něj začali lidé své domovy hromadně opouštět. Evakuační zařízení každý den přijímá stovky telefonických žádostí.

„Létají tam už bomby KAB a také různé typy dronů – FPV, HROZA a Mavic. Je to tam velmi nebezpečné. V současnosti odtud se svými rodinami odjíždí přibližně 150 až 200 lidí. Jde o rodiny s dětmi,“ uvedl Jackanyč.

Danyil Jackanyč
Zdroj: Suspilne Dnipro

Tranzitní ubytovací zařízení jsou nyní plná, a evakuační týmy proto spolupracují s úřady na hledání dalších míst, kde by bylo možné uprchlíky ubytovat. Viktorija a jejích pět dětí zůstanou v centru dočasně, dokud se pro ně nenajde jiné ubytování.

Článek napsala Olha Vahnerová (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 13. července 2026 23:55 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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