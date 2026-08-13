Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Podle bulharské pobočky Světového fondu na ochranu přírody (WWF) se v rodopské obci Borino připravuje vznik komunity zaměřené na pokojné soužití s medvědy. Borino by se tak mohlo stát první obcí v zemi s plánem pro soužití s těmito šelmami podle modelu „bear-smart communities“, který vznikl v Kanadě v 90. letech.
O konkrétních krocích jednali zástupci WWF, obce, místních obyvatel, regionální inspekce životního prostředí a lesnických úřadů. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Together for Nature (Společně pro přírodu) s podporou Švýcarsko-bulharského programu spolupráce.
Cílem je v obci Borino vytvořit pilotní komplexní strategii, která by předcházela konfliktům s volně žijícími zvířaty, zejména s medvědy, sdělil agentuře BTA Alexander Dutsov z WWF Bulgaria. Podle něj už podobné „bear-smart communities“ úspěšně fungují například v Kanadě, Itálii, Rumunsku a Řecku. Tyto komunity jsou založeny na komplexním přístupu koordinovaném s místními obyvateli, samosprávou či zemědělci a zohledňují zájmy všech skupin.
Obec Borino byla pro pilotní projekt vybrána kvůli problémům s výskytem medvědů v obydlených oblastech. V první fázi se plánuje instalace kamer na místech, která místní obyvatelé označili za problematická. Mezi diskutovaná opatření patří také instalace elektrických ohradníků, výsadba ovocných stromů a zabezpečení odpadkových košů proti medvědům.
Podle údajů Regionální inspekce životního prostředí a vod ve Smoljanu a informací Alexandra Dutsova nebylo letos v létě útoků medvědů v oblasti Borina a Smoljanu výrazně více. Větší problémy s tímto chráněným druhem region zaznamenal v předchozích letech, kdy klimatické výkyvy vedly k nedostatku potravy z volně rostoucích ovocných stromů. K vyostřování konfliktů mezi lidmi a medvědy podle Dutsova přispívají také změny klimatu a globální oteplování.
V posledních letech se objevují extrémní teploty a srážky i velmi teplé zimy, což ovlivňuje dostupnost sladké vody pro pití a zemědělství, ale i kvetení a plodnost mnoha stromů a keřů, dodal Dutsov. Podle jeho odhadů lze v budoucnu očekávat výraznější migraci volně žijících zvířat do oblastí s větším množstvím sladké vody nebo vyšší druhovou rozmanitostí stromů a keřů.
Problémy s medvědy v horských oblastech souvisejí také s vylidňováním vesnic, zarůstáním někdejších pastvin a vznikem nových lesních porostů, které se přibližují ke starým domům. Příroda se tak dostává blíže k obydleným oblastem, což podle Dutsova zároveň přispívá i ke vzniku mnoha požárů.
Článek od БНТ (BNT), poprvé byl publikován 12. srpna 2026 13:55 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.