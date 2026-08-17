Ministry čeká první jednání po vládních dovolených, zabývat se budou suchem

Ministři se v pondělí sejdou na prvním zasedání vlády po dvoutýdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty a vysychání vodních zdrojů ve čtvrtek premiér Andrej Babiš (ANO).
Ministři proberou i změnu nařízení o lékařských posudcích pro držitele zbraní a střeliva, která má zjednodušit administrativní postupy. Lékaři podle novely v budoucnu nebudou muset v posudku při zpracování uvádět prohlášení, že nahlédli do takzvaného emergentního zdravotního záznamu posuzovaného, v posudku budou nově pouze vyznačovat, zda nahlédli do lékového záznamu. Pokud ne, budou muset uvést konkrétní důvod, proč tak neučinili.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) bude informovat o přípravě povinných elektronických žádanek na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konsilia. Hotova by měla být jejich digitalizace do července 2027, o půl roku později pak na laboratorní vyšetření. Povinné vedení zdravotnické dokumentace elektronicky chce zavést od roku 2029. Hospodářská, lékařská a stomatologická komora žádají přechodné období bez pokut, uvedly to v připomínkách k novele zákona o elektronizaci zdravotnictví, která jejich povinné využívání zavádí.
Novela občanského zákoníku, kterou vláda dostane k posouzení, rozšiřuje odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku na digitální technologie. Výrobkem tak nově podle právních změn budou také software a jiné digitální výrobní soubory, včetně systémů umělé inteligence.
Úprava pravidel opatrovnictví handicapovaných
Znovu ministři projednají úpravu pravidel veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Dosavadní znění zatěžuje některé malé obce, v nichž sídlí ústavy pro handicapované. Úpravu občanského zákoníku různé kabinety řeší od roku 2016, změna se ale zatím nedostala na konec legislativního procesu.
Opatrovníci zastupují lidi s omezenou způsobilostí při jednáních s úřady nebo třeba při návštěvě lékaře. V případech, kdy nemůže být opatrovníkem příbuzný, musí tuto činnost vykonávat právnické osoby, nejčastěji obce. Novela obdobně jako předešlé návrhy umožní převést veřejné opatrovnictví na jinou vhodnou obec, pokud ta z místa bydliště dotyčného člověka není schopna věc zabezpečit. Výkon opatrovnictví novela umožní převést na vhodnější obce nebo na společenství obcí.
Změna komunikace unijních témat
Kabinet také plánuje zrušit usnesení z roku 2005 o podobě komunikace témat Evropské unie. Podle informací serveru iROZHLAS.cz má do 7. prosince vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha předložit novou koncepci komunikace o evropských záležitostech tak, aby ji vláda stihla schválit do konce roku. Podle serveru pracuje plán s rušením sítě regionálních kanceláří, které slouží jako informační místa.
Z koncepčních materiálů se bude vláda zabývat akčním plánem k Národní strategii kybernetické bezpečnosti na období let 2026 až 2030. Vyslechne zprávu o kybernetické bezpečnosti ČR či výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání za loňský rok.