Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří do Německa


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK, DPA

Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi tři sta metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechaly v neděli evakuovat, informovala v noci na pondělí agentura DPA s odvoláním na hasiče.

V belgickém regionu Fagnes spálil požár přibližně tři tisíce hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Na pomoc přijeli hasiči z celé Belgie i Německa. Belgické úřady rovněž spoléhají na letecké posily z několika zemí, včetně Česka, které přislíbila Evropská unie.

„Mezi požárem a domy jsou louky, které jsme v uplynulých hodinách kompletně promočili vodou,“ uvedl mluvčí hasičů z Monschau Tobias Schell s tím, že plameny jsou nyní vzdáleny tři sta metrů od budov.

Na belgické straně bylo dříve evakuováno na šest set lidí, na německé zatím přibližně třicet. Své domovy museli opustit obyvatelé příhraniční německé obce Kalterherberg. Další lidé žijící v okolí obce Monschau byli vyzváni, aby se na evakuaci připravili.

Belgii stejně jako velkou část Evropy v posledních dnech sužovala nová vlna veder a sucha, která přispěla k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů.

V Belgii zuří jeden z nejhorších lesních požárů v tamní historii
Požár v Belgii, 16. srpna 2026

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