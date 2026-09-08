Enterprise poprvé vzlétla před 60 lety. Otestujte si znalosti fenoménu Star Trek

Americký televizní seriál Star Trek se několikrát zapsal do dějin. Sága posádky lodi Enterprise putující vesmírem pod vedením kapitána Jamese Kirka divákům ukazovala například to, že mohou spolupracovat tvorové různých ras. Star Trek byl také prvním pořadem, ve kterém běloch políbil černošskou ženu. Když se přitom před šedesáti lety, 8. září 1966, objevil na obrazovkách první díl dnes už legendární série, na velký úspěch to nevypadalo.
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Příběh globálního fenoménu
Už cesta Star Treku do vysílání nebyla jednoduchá. Jeho autor, bývalý policista a pilot Gene Roddenberry, jako poměrně zkušený scenárista se svou ideou seriálu z daleké budoucnosti obcházel skoro dva roky televizní studia, než uspěl u stanice NBC. Zájem diváků pak zpočátku zůstával za očekáváním a zdálo se, že Star Trek nepřežije ani druhou sezonu. Už tehdy se ukázal potenciál opravdových fanoušků, kteří si svými dopisy vynutili pokračování a další rok vysílání.
První řada, později nazvaná The Original Series (TOS), se nakonec vysílala tři roky a vzniklo jen osmdesát dílů. Neustálé opakování seriálu, jehož děj začíná v roce 2264, ale postupně pomohlo získat Star Treku miliony oddaných příznivců. Deset let po konci seriálu, v roce 1979, se objevil první celovečerní film s velkolepou výpravou i triky. A také důvěrně známou posádkou pod vedením Kirka, ve které kromě žen či Afroameričanů nechyběli ani mimozemšťané včetně pana Spocka, Vulkánce s typickýma špičatýma ušima.
Nové Treky
Rok po čtvrtém startrekovském filmu nazvaném Cesta domů z roku 1986 se objevila druhá řada seriálu, nazvaná Star Trek: Nová generace s shakespearovským hercem Patrickem Stewartem v roli kapitána Jeana-Luka Picarda. Podle řady fanoušků, zvaných trekkies, to byl nejlepší startrekovský seriál ze všech, na obrazovkách vydržel sedm let. Jen o rok méně se vysílal Star Trek: Hluboký vesmír devět (1993 až 1999), který se odehrával na vesmírné stanici strážící červí díru.
Stejně dlouho udržel divácký zájem při životě řadu Voyager, ve které lodi, vracející se z hlubin vesmíru, poprvé velela žena. Další hraná série, nazvaná Enterprise, která se odehrávala sto let před první řadou, skončila v květnu 2005 – v ostré konkurenci se jí podařilo přežít jen čtyři sezony. Ani usilovná snaha trekkies o udržení seriálu nebo sbírka tří milionů dolarů nevedly k prodloužení série. Televizní diváci si na nové startrekovské seriály museli počkat skoro dvě dekády.
Lépe se v novém tisíciletí vedlo fenoménu Star Trek na filmovém plátně. Na něm se už v minulosti postupně objevili jak hrdinové z původní série pod vedením Jamese Kirka (šest filmů z let 1979 až 1991), tak posádka kapitána Picarda (čtyři snímky natočené mezi roky 1994 a 2002). Úroveň filmů ovšem kolísala. Když skončila televizní série Star Trek: Enterprise, mohlo se zdát, že fenomén se už vyčerpal a fanouškům nezbude, než se do nekonečna dívat na staré díly a filmy.
Moderní návraty
Díky režisérovi Jeffreymu Jacobu Abramsovi, který se proslavil svými originálními seriály Alias a Ztraceni, několika díly série Mission: Impossible nebo dvěma epizodami Star Wars, ale chytil Star Trek druhý dech. Abrams se totiž rozhodl nevymýšlet další pokračování nebo navazovat na seriály, které se ještě nedočkaly filmové verze, ale začít příběh vyprávět úplně od začátku. Abramsovou největší ambicí prý bylo, aby film odehrávající se v budoucnosti vypadal, jako by ho v budoucnosti i točili.
Film nazvaný stručně Star Trek měl premiéru v roce 2009 a zaznamenal slušný úspěch. Objevili se v něm staří známí jako Kirk nebo Spock, ovšem v podání nových herců, a u fanoušků uspěl, podobně jako o čtyři roky později Star Trek: Do temnoty. V červenci 2016 pak měl premiéru zatím poslední film Star Trek: Do neznáma, kde se J. J. Abrams ujal role producenta. Spekulovalo se i o čtvrtém startrekovském filmu, z plánů ale sešlo a až nyní se chystá zcela nový snímek.
V uplynulých deseti letech se ale fanoušci Star Treku dočkali jeho návratu na televizní obrazovky, tedy přesněji na streamovací platformy. Ať už se jedná o seriál Discovery odehrávající se dekádu před TOS, nebo Picard, který se točí kolem kapitána z Nové generace. Slušnou odezvu měly také tři série Podivných nových světů (a nyní běží čtvrtá), na něž nejnověji navázala Akademie Hvězdné flotily. A podobně jako u Star Wars i startrekovský fenomén zamířil i do světa animovaného filmu v seriálech Lower Decks nebo Star Trek: Prodigy.