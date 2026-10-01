Poprava Pikeové se v americkém Tennessee nezdařila, žena přežila

Poprava Christy Pikeové smrtící injekcí se nezdařila, žena je naživu, uvedl podle agentury AP úřad pro správu věznic v americkém státě Tennessee. Zástupci médií, kteří byli pokusu o popravu přítomni v oddělené místnosti, informovali, že jí byly do žil aplikovány dvě dávky pentobarbitalu. Právní zástupce ženy odsouzené k smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995, sdělil, že Pikeová byla převezena do nemocnice. Guvernér Tennessee Bill Lee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy, napsala AP.
Právníci Pikeové podle stanice NBC News uvedli, že padesátiletou ženu ošetřují zdravotníci v nemocnici, avšak o jejím zdravotním stavu nemají informace. Vykonavatelé popravy podle nich aplikovali obsah obou injekcí se smrtící látkou, ale Pikeová neztratila vědomí, chroptěla a stále jí bilo srdce. Chroptění slyšeli také přítomní novináři, podle kterých si odsouzená stěžovala na bolest.
Podle Robin Maherové z Informačního centra o trestu smrti je to, co ve středu večer Pikeová prodělala, bezprecedentní. Dosud se podle ní nestalo, aby někdo po podání smrtící injekce zůstal naživu.
Původní termín popravy byl určen na středu ráno, federální odvolací soud ji ovšem hodinu před vykonáním zastavil. Generální prokurátor státu Tennessee se proti tomuto rozhodnutí odvolal k Nejvyššímu soudu USA, který následně rozhodl, že úřady popravu Pikeové vykonat mohou. Pikeová měla být první ženou popravenou v Tennessee nejméně za dvě stě let.
Krutá vražda
Pikeová v lednu 1995 spolu se svým sedmnáctiletým přítelem a další spolupachatelkou vylákala devatenáctiletou Colleen Slemmerovou, spolužačku z centra odborné přípravy v Knoxville, do zalesněné oblasti. Pikeová s přítelem Slemmerovou mučili a zabili, zatímco jejich další spolužačka hlídkovala. Krutý způsob vraždy, při níž pachatelé do hrudi oběti vyryli pentagram a odnesli si kus její lebky jako suvenýr, tehdy vzbudil značný mediální rozruch.
Obhájci Pikeové ve 226stránkové petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil její trest na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. V žádosti dokumentovali její dětství, během něhož se stala obětí násilí, zanedbávání a sexuálního zneužívání. Pikeová byla znásilněna, když jí bylo jedenáct a sedmnáct let, uvedli právníci. Rovněž zdůraznili její diagnózy bipolární a posttraumatické stresové poruchy. Guvernér Bill Lee žádost v pondělí zamítl.
Soudci federálního odvolacího soudu ve středu popravu dočasně zablokovali, přičemž uvedli, že chtějí prověřit, zda tvrzení Pikeové o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla náležitě zohledněna předtím, než byla odsouzena k smrti.