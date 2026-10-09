Policie v Černé Hoře zadržela zakladatele ruského projektu Rybar

Policie v Černé Hoře v pátek zadržela zakladatele ruského projektu Rybar, který podporuje ruskou invazi na Ukrajinu a má blízko k ministerstvu obrany v Moskvě. Informoval o tom černohorský portál Vijesti a zprávu pak potvrdil černohorský premiér Milojko Spajić.
Policie a tajná služba ANB kromě zakladatele telegramového kanálu Rybar Michaila Zvinčuka zadržely několik dalších lidí, včetně Zvinčukovy manželky. Podle Spajiče jejich zadržení souvisí s varováními, že Černé Hoře hrozí pokusy o destabilizaci a hybridní válka. „Vzkaz po dnešní úspěšné operaci je jasný... Černá Hora chrání své zájmy a nikdo nebude ohrožovat naši evropskou budoucnost,“ napsal premiér na sociální síti X.
Telegramový kanál Rybar uvedl, že zadržení byli v Černé Hoře legálně a v plánu měli natáčet u kláštera srbské pravoslavné církve v Cetinje. Jsou v kontaktu s ruským ministerstvem zahraničí. Rybar ujistil, že síť telegramových kanálů, která se kromě ruské invaze na Ukrajinu zabývá i děním v dalších regionech, zůstává v provozu.
Agentura Reuters píše, že Černá Hora má dlouhodobě napjaté vztahy s Ruskem. V roce 2016 úřady v této zemi obvinily Moskvu, že se se skupinou srbských ultranacionalistů pokoušela zorganizovat státní převrat. Kreml to popřel. Vztahy se ještě více vyostřily, když Černá Hora v roce 2017 vstoupila do NATO.
Podgorica je kandidátem na vstup do EU. Proti Rusku uplatňuje sankce kvůli invazi na Ukrajinu, zakázala ruská státní média a vyhostila ruské diplomaty kvůli špionáži.
Rybar informuje o rusko-ukrajinské válce
Rybar patří k nejoblíbenějším blogům věnujícím se ruské válce proti Ukrajině. Má více než 1,5 milionu odběratelů. Americké ministerstvo zahraničí předloni vypsalo odměnu ve výši deset milionů dolarů (přes 217 milionů korun) za informace vedoucí k odhalení devatenácti lidí zapojených do správy účtů na sociálních sítích spadajících pod projekt Rybar. Podle Washingtonu před prezidentskými volbami v roce 2024 ve Spojených státech propagovali politické zájmy Ruska.
Podle serveru Meduza býval Michail Zvinčuk pracovníkem tiskového oddělení ruského ministerstva obrany. Server The Bell informoval, že na financování projektu Rybar se podílel zakladatel Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin.
Server Seznam Zprávy nedávno napsal, že štáby Rybaru cestují v unijním schengenském prostoru a sbírají materiál pro ruskou propagandu. Jsou v nich Rusové, kteří v sedmadvacítce dlouhodobě žijí. V Česku dva propagandisty zadržela a vyslýchala česká policie. Nařídila jim, aby zemi opustili.
V reakci na zatčení Zvinčuka prohlásil v pátek místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medvěděv, že Rusko možná bude muset „doplnit“ svůj fond pro výměnu vězňů o evropské a americké občany, aby mohlo osvobodit své vlastní občany zadržované v Evropě.
„Je samozřejmě chybou, že naši lidé cestují po evropských zemích. I když mají dobré úmysly a důležité cíle. Potenciálně jsou všichni (a zdůrazňuji – všichni) Rusové pronásledováni,“ prohlásil Medvěděv.