Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Mnoho modelů umělé inteligence (AI) nemá dostatečné bezpečnostní mechanismy proti žádostem o „pomoc při teroristické operaci“, uvádí iniciativa Tech Against Terrorism v páteční zprávě.

V rámci iniciativy podporované OSN byl proveden test se 162 modely AI, včetně 116 standardních modelů, třinácti modelů přizpůsobených pro specifické domény (fine-tuning, AI se trénuje na menší a vlastní sadě dat, pozn. red.) a třinácti „open-weight modelů“ (vnitřní parametry modelů, stanovené během fáze tréninku, jsou volně dostupné a mohou být upraveny, pozn. red.) jejichž bezpečnostní mechanismy byly změněny.

Tyto modely byly podrobeny sérii 627 dotazů, jejichž zodpovězení by terorista připravující útok potřeboval.

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OpenAI

Podle výsledků výzkumu standardní modely – jako ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) nebo Gemini (Google) – průměrně odpověděly na 1,9 procenta dotazů vznesených uživatelem, který jasně uvedl ve své žádosti, že má v úmyslu spáchat teroristický útok.

Pro stejné modely se průměrný podíl použitelných odpovědí zvýšil na 16,9 procenta, když uživatelé uvedli, že svou žádost formulovali v kontextu bezpečnostního výzkumu.

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Logo společnosti Google

Podle testů se výsledky drasticky změnily, když byl dotaz předložen modelům, které byly upraveny tak, aby obcházely bezpečnostní parametry a schopnost odmítat určité žádosti. Ze třinácti zkoumaných modelů se průměrná míra odpovědí na otázky týkající se ‚teroristické činnosti‘ pohybovala mezi 87 a 92 procenty.

Iniciativa Tech Against Terrorism primárně zdůrazňuje rizika spojená s „open-weight modely“.

Podle organizace je průměrná doba pro odstranění bezpečnostních mechanismů těchto modelů méně než tři dny po jejich prvním zveřejnění.

„Žádný model, který neprojde nezávislým bezpečnostním hodnocením, by neměl být zpřístupněn, nabízen nebo prodáván a každá společnost v distribučním řetězci musí toto předem ověřit,“ uvádí organizace.

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Ilustrační grafika

Článek napsaný ERTNews, poprvé byl publikován 9. října 2026 v 09:16 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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