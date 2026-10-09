Trump tvrdí, že s Putinem dohodl dodávky nafty

Americký prezident Donald Trump sdělil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes tři sta tisíc tun nafty, v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky. Trump uvedl, že dohodu o dodávkách sjednal během telefonického rozhovoru s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, který označil za velmi úspěšný. Rusko přitom na konci září prodloužilo zákaz vývozu nafty.
V listopadu Rusko podle Trumpa dodá dalších 500 tisíc tun nafty, hned poté má následovat další milion tun. „Navíc, v závislosti na stavu rafinerií, pak Rusko v krátké době dodá tři miliony tun nafty,“ napsal americký prezident, který očekává rychlý pokles cen nafty v USA i ve světě.
Trumpovo oznámení přichází poté, co americký prezident minulý měsíc podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Kreml pod větší tlak a napomoci ukončení ruské války na Ukrajině.
Ruská vláda navíc na konci září prodloužila omezení pro exportéry nafty, které dříve zavedla kvůli nedostatku na domácím trhu, který ještě zhoršily ukrajinské dronové útoky na rafinerie, jimiž se Kyjev snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku proti Ukrajině penězi z prodeje ropných produktů.
Důležité téma amerických voleb
Ceny pohonných hmot jsou v USA několik týdnů před volbami do Kongresu klíčovým tématem a dosahují rekordů. V září přesáhla cena za galon 6,5 dolaru (142 korun). Galon je zhruba 3,8 litru. V úterý Trump podepsal exekutivní nařízení, kterým rozšířil přístup k daňově zvýhodněnému dieselu.
Ceny nafty se v poslední době v důsledku války proti Íránu vedené USA a Izraelem a právě ruské agrese proti Ukrajině prudce zvýšily ve Spojených státech, v Evropě i jinde. Skupina ekonomicky vyspělých zemí G7 vyzvala Írán, aby upustil od blokády Hormuzského průlivu. Také uvedla, že zachová sankce vůči Rusku a zároveň se bude snažit, aby se co nejméně projevovaly na trzích s palivy.
Před týdnem se lídři G7 shodli na koordinovaném uvolnění 100 milionů barelů prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii (IEA), které začne okamžitě po následující čtyři měsíce, a bude zahrnovat přednostní uvolnění významného objemu nafty v prvních dvaceti dnech zeměmi G7 a partnery.